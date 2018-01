Zilveren Koksmes 2018 voor Sebastiaan Schreuder

Acht jonge koks streden om de titel én het Zilveren Koksmes tijdens het NK Jonge Koks tot en met 25 jaar op de Horecava in de RAI Amsterdam. Na een spannende wedstrijd met uiteenlopende culinaire creaties ging Sebastiaan Schreuder van Landhuis Hotel & Restaurant De Bloemenbeek* in De Lutte ervandoor met de winst. Zijn dessert was volgens de jury van uitzonderlijke klasse.

Koken uit de ‘blackbox’

Voor ambitieuze jonge koks is dit nationale kampioenschap dé manier om hun productkennis, techniek en creativiteit te tonen. De acht deelnemers gingen enthousiast aan de slag met de bereiding van een amuse en een driegangenmenu, op basis van verplichte ingrediënten uit een ter plekke geopende ‘blackbox’. Deze blackbox, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor HANOS, bevatte vis en/of schelp- en schaaldieren voor het voorgerecht, kalfsvlees voor het hoofdgerecht en twee producten voor het dessert. Het thema van de kookwedstrijd was ‘duurzaamheid’.

Juryleden Alain Alders, Bert van Manen, Guido Panjer en Dennis van den Beld beoordeelden alle gerechten uitgebreid en letten daarbij uiteraard op smaak, maar ook op presentatie, bereiding, hygiëne en het efficiënt omgaan met producten.

Winnaar Zilveren Koksmes krijgt mooie prijzen

De winnaar van het Nationaal Kampioenschap Jonge Koks tot en met 25 jaar won, naast het Zilveren Koksmes, een Big Green Egg size MiniMax met basis accessoires, een cheque ter waarde van € 500, een messenkoffer van Wüsthof, kleding van Chaud Devant en een HANOS kookboek. Sebastiaan Schreuder over het winnen van het Zilveren Koksmes: “Ik ging voor goud en dacht: ‘Als ik win, ga ik janken!’” Tweede werd Marco Helsloot van Hotel & Restaurant Merlet* (Schoorl). Hij kreeg een zilveren medaille en een messenblok van Wüsthof. Wayne Kropman van Restaurant De Heek Kocken* (Vught) kreeg voor zijn welverdiende derde plaats een bronzen medaille en een driedelig messenset van Wüsthof. De acht finalisten ontvingen allen een medaille en een oorkonde voor hun deelname, een HANOS kookboek, een set kokskleding van Chaud Devant en een mes van Wüsthof.

Organisatie

Het NK Jonge Koks tot en met 25 jaar wordt georganiseerd door het Gastronomisch Gilde, dé vakvereniging voor professionals in food en hospitality, in samenwerking met de Horecava. De wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsors HANOS, Koppert Cress en Rational.