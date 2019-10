Het Wild West-avontuur gaat ook tijdens de wintermaanden door! Vanaf 2 november 2019 is het weer tijd voor Winter Slagharen in Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Er is een gezellige wintersfeer gecreëerd in het attractiepark, de attracties zijn geopend en er zijn verschillende kampvuren om op te warmen. Is het weer wat minder?Dan zijn onze overdekte attracties de ideale oplossing. Een ritje in de Monorail, klimmen en klauteren in de overdekte speeltuin Phileas Fun House, varen tussen cowboys en bizons in de Wild West Adventure en genieten van de nieuwe 4D-film Polar Expres. Het park is de weekenden van november en december geopend en tijdens de kerstvakantie dagelijks.

Extra openingsdag tijdens de lerarenstaking

Tijdens de lerarenstaking op 6 november 2019 gooit Slagharen de deuren van waterpark Aqua Mexicana en de Winter Western Village open. Speciaal voor iedereen die van de nood een deugd wil maken. Vriest het niet hard genoeg om buiten te schaatsen? Geen probleem! Tijdens Winter Slagharen kan iedereen op de indoor ijsbaan in Winter Western Village komen schaatsen. Het is toegestaan om meegebrachte kunst- en ijshockeyschaatsen te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om schaatsen te huren. Zodra de zon gaat slapen en de attracties sluiten verandert het attractiepark in een betoverende omgeving. Tijdens de lichtjesparade maken verlichte voertuigen en western figuren hun opmars door de Main Street richting het Fonteinplein. Daar eenmaal aangekomen is het tijd voor het avondspektakel. Ga mee met Randy & Rosie tijdens hun zoektocht naar het magische licht. Maar, pas op voor de Red Bandits! Deze zoektocht is een spektakel van lasers, fontein, projecties en vuurwerk. Zo wordt de dag afgesloten met een knal! Maak van een koude winterdag een tropisch avontuur! Kom spetteren en spelen in waterpark Aqua Mexicana. Glij van de spannende glijbanen of speel in de waterspeeltuinen. Kom even helemaal tot rust in de grootste whirlpool van Nederland! Van 1 november t/m 19 december is op vrijdagmiddag alleen waterpark Aqua Mexicana geopend en het attractiepark gesloten. Klik hier voor informatie.