Vanaf 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020 pakt Paleis Het Loo uit met ‘Winterpaleis Het Loo’. De bezoeker wordt ondergedompeld in een sprookjesachtige, theatrale sfeer vol met vorstelijk gedekte tafels. Uiteraard ontbreekt de ijsbaan niet!

Sfeer op het Stallenplein

De bijna honderd meter lange Aanspanplaats met monumentale overkapping op het Stallenplein wordt voor Winterpaleis Het Loo omgetoverd tot een sprookjesachtige feestzaal met daarin een expositie over vorstelijk gedekte tafels. De bezoeker krijgt in deze theatrale expositie ook een kijkje in onder meer de keuken, linnenkamer en bloemenkamer.

Doen, ruiken & kijken

Ruik ingrediënten, bekijk antieke ijsvormen en voel hoe zwaar gietijzeren strijkijzers zijn. Kortom, beleef zelf het werk achter de schermen. Of ga mee met de koksjongen of de linnenmeid in de theatertour en luister naar hun verhalen over het reilen en zeilen in het paleis. Hoeveel tijd, kennis en ambacht is er nodig om bijvoorbeeld boeketten te maken of tafellinnen gewassen, glad en perfect gevouwen in de kast te krijgen. Neem deel aan doorlopende activiteiten als servetten vouwen en menukaarten maken of schrijf je in voor leuke workshops zoals historisch koken en bloemwerken maken! Kinderen kunnen in het Kinderatelier hun eigen koninklijke dinertafel knutselen. Op de ijsbaan kan iedereen heerlijk schaatsen en vanaf 21 december is er een zweefmolen! Klik hier voor informatie.