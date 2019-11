DSV zaden sponsort graszaad voor herstel Malieveld

Het gras op het Malieveld is robuust en kan tegen een stootje. Maar door twee protestdagen met honderden trekkers is er hier en daar toch schade ontstaan. Al snel werd terreineigenaar Staatsbosbeheer door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd om te helpen bij het herstel van het Malieveld. DSV zaden Nederland B.V. was er hier één van. ‘Aangezien wij de boeren steunen en daarnaast een adequate oplossing hebben qua grasmengsel werken wij graag mee aan het herstel van het Malieveld’ aldus Steven Wiersema DSV zaden Nederland. Staatsbosbeheer waardeert deze gebaren zeer. Immers, het Malieveld is van oudsher de plek waar mensen samenkomen om hun stem te laten horen of om zich te vermaken. Verwacht mag worden dat gebruikers er netjes en respectvol mee omgaan.

Ondersteuning herstel

Naast DSV zaden zal o.a. aannemer AH Vrij, Lemken Nederland B.V., Swinkels Landbouwmechanisatie, Barenbrug zaden Agractie, de organisator van de eerste demonstratie: de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten (Hisfa) het herstel (financieel) ondersteunen. De herstelwerkzaamheden aan de randen kunnen pas in het voorjaar beginnen als het gebied minder nat wordt en de temperatuur weer gaat stijgen. Ook daar zal DSV zaden bij begeleiden met een oplossing voor deze specifieke locatie. Klik hier voor informatie.