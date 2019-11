Robotmaaier met egelbescherming

Gardena robotmaaiers behoren tot de veiligste ter wereld. Mens en dier kunnen zich zorgeloos over het gazon bewegen terwijl de maaier aan het werk is. Toch zijn sommige gazonbezitters bezorgd over de veiligheid van (baby)egels en andere kleine nachtdieren. Omdat voorkomen beter is dan genezen presenteert Gardena een extra veiligheidsfeature: de egelbescherming. Robotmaaiers van Gardena hebben een draaischijf met daaraan drie flexibele maaimesjes. Wanneer er een object op het gazon ligt, zullen de mesjes automatisch inklappen. Dat biedt extra veiligheid in tegenstelling tot andere robotmaaiers die met gefixeerde messen werken en wel schade kunnen aanrichten. Door de inklapbare mesjes kun je de Gardena robotmaaier zorgeloos laten werken zelfs als er egels op het gazon zijn. De nieuwe egelbescherming voor de Smart Sileno robotmaaiers biedt nog meer veiligheid doordat het maaischema desgewenst automatisch aangepast kan worden aan de zonopkomst en -ondergang. Er is daarmee geen enkele kans dat egels of andere kleine (nacht)dieren in schemering of duisternis een actieve robotmaaier zullen tegenkomen. Andere standaardveiligheidsfuncties van de Gardena robotmaaiers zijn de botssensor en een automatische maaistop bij het optillen van het apparaat. Een pincode maakt diefstal zinloos. Klik hier voor informatie.

Fotocredit: GARDENA