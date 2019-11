Magisch Maastricht

Zoals ieder jaar is de hele maand, 29 november t/m 31 december 2019, gevuld met een verrassende activiteit, concert, theatervoorstelling of wandeling in Maastricht. De populaire kerststallenroute is weer een mooi item op de winteragenda. Een verhalende route door de prachtige verlichte binnenstad van Maastricht. Het Kerstpleintje, rustig gelegen aan de Maas, is een fijne plek om nieuwe gezichten en oude bekenden te treffen. Een stadswandeling onder leiding van een local brengt je op plekken die zelfs bewoners nog niet ontdekt hebben. Kortom: cultuur, kunst, innovatie en traditie voeren wederom de boventoon van alle winterse to-do’s.

Steek een ‘bougie’ke’ op in de Sint Servaasbasiliek

De magie op het Vrijthof mag ook dit jaar niet ontbreken. Naast het bekende reuzenrad, de idyllische ‘Almhütte’, de schaatsbaan (900m2 overdekt kunstijs) en de kerstmarkt, opent de Sint Servaasbasiliek dit jaar voor het eerst haar deuren tijdens het winterevenement. Bezoekers kunnen – naar goed lokaal gebruik – een ‘bougie’ke’ (kaarsje) opsteken en genieten van een moment van rust. Daarnaast brengen fluistertochten voor kinderen, muziek en kerstverhalen in het dialect het vertier op het Vrijthof en de bezinning in de basiliek op magische wijze samen.

Volg de romantische Magische Lichtroute

Het betoverende lichtjeslint van de Magische Lichtroute voert je door verschillende wijken van het centrum: van het jonge Wyck en moderne Céramique tot het industriële Sphinxkwartier en romantische Jekerkwartier. Loop je de route van begin tot eind? Laat je dan verrassen door de vele historische, culturele en culinaire schatten die Maastricht rijk is. Dit jaar is de route flink uitgebreid, zo worden er diverse grote sterren toegevoegd én het Sphinxkwartier pakt uit met een groot lichtkunstwerk in en rond het Bassin.

Een sprookjesachtige agenda

