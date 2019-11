Lerarenstaking? Gratis entree en speurtocht bij Miniworld!

Wel of geen lerarenstaking? Dat is de vraag. In elk geval gaat Miniworld Rotterdam op woensdag 6 november eerder open en biedt zij gratis entree en een educatieve speurtocht voor kinderen t/m 12 jaar. Voor een leuke, maar ook leerzame dag. Miniworld opent woensdag 6 november haar deuren vanaf 10:00 uur in plaats van 12:00 uur. Bovendien biedt Miniworld gratis entree voor kinderen t/m 12 jaar (max. 2 kinderen per betalende volwassene) en een educatieve speurtocht met als thema ‘Leer je stad kennen’ met leuke vragen over de stad Rotterdam. “Op deze manier hopen ook wij ons steentje bij te dragen”, aldus Marc van Buren, directeur van Miniworld Rotterdam. “Veel ouders krijgen onverwacht kinderen thuis te zitten. Wat nu? Misschien kunnen ouders samen met hun kinderen die dag lekker op pad voor een leuk, maar ook educatief dagje uit.” Klik hier voor informatie.