Horecava transformeert van beurs naar platform

Nederlands grootste foodservice beurs, Horecava en HorecaNetwerk.nl, slaan de handen in één voor een allesomvattend en onafhankelijk online platform dat vraag en aanbod binnen de foodservicebranche gedurende het hele jaar met elkaar verbindt. Op het platform komen diverse disciplines samen, zoals informatie over producten en leveranciers, tips en inspiratie voor horecaondernemers en actueel nieuws over buitenshuis eten, slapen en drinken.

Grote informatiebehoefte

Horecava bezoekers hebben een grote informatiebehoefte. Ze zijn vooral op zoek naar onafhankelijke informatie over leveranciers en producten, trends en ontwikkelingen, maar zoeken ook relatief vaak naar tips en kennis om de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo blijkt uit recent onderzoek door Horecava onder ruim 1.100 respondenten. Het nieuwe online platform biedt antwoord op al deze wensen. Luuk Scholte – Food Group Director Horecava over de nieuwe stappen: ‘Online speelt een steeds grotere rol in ons leven én in onze branche. Daarom vind ik het een hele mooie en belangrijke stap om onze activiteiten online uit te breiden om niet alleen een inspirerende beurs van vier dagen te zijn, maar daarnaast ook 365 dagen vraag en aanbod met elkaar te kunnen verbinden.’

Multidisciplinair platform

Op het nieuwe platform krijgen leveranciers zelf de mogelijkheid om hun eigen content te plaatsen en kunnen bezoekers direct contact opnemen met verschillende leveranciers. Mehmet Eser, eigenaar van HorecaNetwerk.nl is enthousiast en gaat mee in dit nieuwe initiatief: “Drie jaar geleden nam ik ontslag omdat ik vernieuwing wilde brengen en samenwerkingen wilde stimuleren. Nu krijg ik de kans om mijn visie samen met de Horecava uit te bouwen. Ik zie dit als prachtig compliment en erkenning voor het harde werken. Ik kijk er nu enorm naar uit om samen met de Horecava te gaan werken aan dit multidisciplinair platform, aan méér verbinding, méér samenwerking en méér impact!”

Introductie eerste kwartaal 2020

Het nieuwe Horecava platform zet directe verbinding tussen vraag en aanbod op een onafhankelijke wijze centraal. De eerste introductie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020 en op deze manier wil Horecava zowel fysiek als online het hele jaar een belangrijke verbinder blijven. Horecava is dé grootste, innovatieve en inspirerende vakbeurs in Nederland voor de wereld van buitenshuis eten, drinken en slapen, gehouden van 13 tot en met 16 januari 2020 in RAI Amsterdam. Klik hier voor informatie.