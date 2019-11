Samenwerking SnowWorld en bierbrouwerij AB Inbev

SnowWorld kondigt aan dat zij, met ingang van 1 december 2019, kiest voor Bierbrouwerij AB Inbev als exclusief partner voor haar bieren. Bij SnowWorld zullen diverse merken van Bierbrouwerij AB InBev verkrijgbaar zijn, waaronder de merken Hertog Jan, Corona, Leffe, Franziskaner en Tripel Karmeliet. In de samenwerking staat het grootste biermerk ter wereld, Bud, centraal. Bud – The King of Beers – onderscheidt zich door de zachte smaak en frisse, internationale positionering en wil het biermerk zijn voor consumenten tussen de 18 en 35 op high-energy locaties. Hierdoor is er een sterke verbinding met SnowWorld, dat zich nadrukkelijk presenteert als totaalconcept voor wintersportbeleving.

“SnowWorld breidde dit jaar uit van twee naar zes indoor winterportresorts, twee outdoor activiteitencentra en een Indoor Skydive centrum. Ondertussen introduceerden we een nieuwe huisstijl en nieuwe horecaconcepten. De samenwerking met sterke partners draagt vervolgens bij aan de hoogwaardige beleving die wij nastreven voor onze gasten. We zijn er trots op dat we met Bud weer een krachtig merk aan ons hebben kunnen binden. Bovendien herkennen we de ambitieuze doelen die zij zichzelf opleggen”, aldus Wim Hubrechtsen, CEO van SnowWorld. Pieter Anciaux, horecadirecteur bij Bierbrouwerij AB InBev vult aan; “We zijn trots op het partnership met SnowWorld, waaruit veel wederzijds vertrouwen spreekt. We zijn volop bezig met de marktintroductie van Bud en het is mooi te zien hoe enthousiast SnowWorld is over Bud. Bud wil inspireren om zelf de regie in je leven te pakken, dromen na te jagen en vooral trots te zijn op dat waar jij in gelooft. ‘The King van je eigen leven zijn en dit ook uitdragen’ is waar Bud voor staat. We kijken er dan ook enorm naar uit om in ons partnership met SnowWorld invulling te geven aan onze gezamenlijke ambitie.” SnowWorld zal in al haar restaurants en bars Bud op de tap voeren. Daarnaast maakt SnowWorld gebruik van de andere bieren van Bierbrouwerij AB InBev die aansluiten bij de specifieke locaties en evenementen. Klik hier voor informatie.