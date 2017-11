Winteropening in Slagharen

Attractie- & Vakantiepark Slagharen is tijdens de winterperiode geopend! Naast meer dan 30 spectaculaire attracties zijn er ook volop andere activiteiten te doen in het park. Ga over de kop in de Gold Rush, breng een bezoekje aan de nieuwe winterse 4D-film Sleigh Ride of maak een ritje door het park met de Monorail. Geniet van verrassend straatentertainment en de wervelende ijsshow Slagharen On Ice: The Night Before Christmas. Sluit de dag af met de Miracle of Lights: een lichtjesparade en een spectaculair avondspektakel inclusief fonteinen, lasers en vuurwerk.

Aqua Mexicana

Tijdens Winter Slagharen kunnen bezoekers tropische avonturen beleven in het waterpark Aqua Mexicana. Op de woensdag- en vrijdagmiddag tot en met de kerstvakantie is alleen het waterpark geopend en het attractiepark gesloten. In de weekenden van november tot en met 17 december kunnen de bezoekers van het attractiepark met hun entreeticket ook het waterpark bezoeken.

Het Slagharen Sinterklaasfeest

In het weekend van 25 en 26 november brengt Sinterklaas samen met zijn Pieten bezoek aan het attractiepark. De kinderen kunnen genieten van een optocht met Sinterklaas, Pieten en Randy & Rosie. Op de foto gaan met Sinterklaas tijdens de Meet & Greet of hun Pietendiploma halen. Daarnaast kunnen ze in het theater de spannende show bezichtigen: Sinterklaas en het Verdwenen Pakketje.

Kerstvakantie

Tijdens de kerstdagen kun je naast attracties en shows ook genieten van een uitgebreid kerstbuffet. Sluit tijdens Oud en Nieuw het jaar spectaculair af met een speciaal avondprogramma en vuurwerk in het park. Het attractiepark is tijdens de kerstvakantie dagelijks geopend. Klik hier voor meer informatie.