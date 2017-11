Genomineerden Fietsroute van het Jaar bekend

De strijd om de eretitel ‘Fietsroute van het Jaar’ is in volle gang. Vier routes zijn genomineerd voor de uitverkiezing in 2018. Op vrijdag 2 maart a.s., tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht, reikt de jury de bijbehorende Fietstrofee uit aan de winnaar. Voor het eerst krijgt een route in Polen een nominatie. De 2.000 km lange Green Velo voert door een aantal nationale parken en historische steden in het oosten van dat land. Uitstekend bewegwijzerde fietspaden, rustieke weggetjes en strategisch gekozen ‘fietsservicepunten’ kenmerken deze nieuwkomer aan het routefront. (Greenvelo.pl) Ook de ViaRhôna (815 km) in Zwitserland en Frankrijk is een van de kanshebbers. Vanaf het Meer van Genève loopt de ‘Via’ langs de Rhône naar Plage Napoléon in de gemeente Port-Saint-Louis-du-Rhône aan de Middellandse Zee. (www.viarhona.com) De Internationale Maasfietsroute in Frankrijk, België en natuurlijk Nederland is dit jaar feestelijk geopend en kreeg meteen al een nominatie. Het traject is ongeveer 1.000 kilometer lang en volgt de rivier van de bron op het Plateau van Langres naar de monding bij Hoek van Holland. (www.maasfietsroute.eu) Voor het eerst schuift ook Zweden een belangrijke kandidaat naar voren in deze uitverkiezing: Kattegattleden. Deze is 370 kilometer lang en volgt een deel van de westkust van Zweden tussen Helsingborg en Gothenburg. (www.kattegattleden.se) Al deze routes zijn in de praktijk getest. De komende maanden beraadt de jury, bestaande uit Wouter Bazen, Luc Oteman en Bert Sitters, zich over de vraag welke kandidaat zich de opvolger mag noemen van ‘La Vélo Francette’, de Fietsroute van het Jaar 2017. De Fietsroute van het Jaar is een initiatief van de Fiets en Wandelbeurs. Doel is overheden en toeristische diensten te stimuleren kwalitatief goede fietsroutes te realiseren die aantrekkelijk zijn voor toeristische fietsers. De Fiets en Wandelbeurs vindt plaats op 10 en 11 februari 2018 in Flanders Expo in Gent en op 2, 3 en 4 maart 2018 in Jaarbeurs Utrecht. Klik hier voor meer informatie.