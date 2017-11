Voorbereiding Ice*Amsterdam in volle vaart!

Vanaf 18 november kunnen Amsterdammers & bezoekers voor de vijfde keer schaatsen onder de replica van ‘De Magere Brug’ op het Museumplein in Amsterdam. Terwijl de temperatuur langzaam daalt, stijgt het enthousiasme bij de initiatiefnemers van Ice*Amsterdam. De opening komt steeds dichterbij en het werk van de afgelopen maanden kan binnenkort weer worden beloond. Het schaatsseizoen is namelijk pas van start gegaan en dat betekent weer een nieuw seizoen: Ice*Amsterdam.

80 jaar geleden schaatsten de leden van de Amsterdamse ijsclub haar laatste rondjes op het Museumplein. Toen al kon de schaatssport mensen van alle leeftijden verbinden en stond het plezier centraal. Het gevoel van vroeger en het samen beleven, dat zijn de elementen die Stichting Ice*Amsterdam in ere wil herstellen. Al sinds 2013 creëren initiatiefnemers Pim Pronk & Dick Keser het ultieme saamhorigheidsgevoel in een prachtig winters decor. Ook dit jaar kan jong en oud weer genieten van een uitgebreid programma met diverse activiteiten en wekelijks terugkerende schaatslessen. De schaatsbaan wordt zoals ieder jaar geleverd door Swedice en de horeca & exploitatie wordt gedaan door de eigenaren van restaurant & evenementenlocatie Het Amstel Boathouse. Dit alles zorgt voor de perfecte mix voor een ultieme schaatsbeleving. Dit jaar krijgt Ice*Amsterdam steun vanuit twee bedrijven. Somention zal zich voornamelijk bezighouden met de beleving & de interactie op social media. Ticketsplus ondersteunt op haar beurt de organisatie met ticketverkoop en werkt mee aan de storytelling, marketing en PR-activiteiten. Beide bedrijven geven aan dat ze het belangrijk vinden om actief met de stichting mee te denken.

18 november

Traditiegetrouw zal Ice*Amsterdam, de grootste tijdelijke schaatsbaan van de hoofdstad op zaterdag 18 november officieel en feestelijk worden geopend. Tijdens deze ceremonie zullen vooral de geschiedenis en de Amsterdamse gezelligheid centraal staan. Dit zal ook het startschot van de campagne zijn, waarin Ice*Amsterdam op zoek gaat naar de mooiste verhalen over de Amsterdamse schaatscultuur. Dit jaar zal de Amsterdamse ijsbeleving van 18 november 2017 t/m 4 februari 2018 plaatsvinden. Ice*Village, de sfeervolle kerstmarkt keert dit jaar traditiegetrouw terug van 20 t/m 30 december op het Museumplein. Hier zijn nog diverse staanplaatsen voor beschikbaar, dus ben er snel bij. Klik hier voor meer informatie.,