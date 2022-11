500.000 ritten met ANWB AutoMaatje

Al 500.000 keer hebben vrijwilligers van ANWB AutoMaatje mensen die minder mobiel zijn naar hun bestemming gebracht. De ANWB startte in 2015 met de mobiliteitsservice vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en ze te laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Inmiddels doen 110 gemeenten in Nederland mee, maken bijna 30.000 deelnemers gebruik van AutoMaatje en zijn ruim 3.000 vrijwilligers actief.

De ANWB nodigt media van harte uit om aanwezig te zijn bij het vieren van deze mijlpaal op woensdag 2 november om 10.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Anita Zijtveld (81 jaar) deelnemer van ANWB AutoMaatje wordt voor deze gelegenheid met de auto thuis opgehaald door Marjon Kaper, directeur Vereniging van de ANWB. Zij worden feestelijk onthaald bij De Boei door Anja Vijselaar, wethouder van de gemeente De Ronde Venen, Ron Deurloo, directeur stichting Tympaan-de Baat, deelnemers én vrijwilligers van ANWB AutoMaatje.

Even naar de huisarts, de kapper, de kaartclub of een boodschapje doen. Voor veel mensen, voornamelijk ouderen of mensen met een beperking, is dat niet vanzelfsprekend. Zij kunnen zelf niet meer voor vervoer zorgen of hebben moeite met het gebruikmaken van de aanwezige vervoersvoorzieningen. Voor deze mensen biedt ANWB AutoMaatje uitkomst. Hun wereld wordt weer een stukje groter en het zorgt ook voor een sociaal contact. Het is niet alleen voor de deelnemers die naar de plaats van bestemming worden gebracht een fijne ervaring. Ook de chauffeurs geeft het veel voldoening.

ANWB AutoMaatje is een samenwerking tussen gemeente, lokale (welzijns)organisatie, de ANWB én vrijwilligers. Vrijwillige chauffeurs rijden minder mobiele plaatsgenoten naar de plaats van bestemming en halen ze ook weer op. De chauffeurs doen dat met hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding van 35 cent per kilometer. Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of helpen met boodschappen doen.

Meer weten over ANWB AutoMaatje? Kijk op www.anwb.nl/automaatje.

