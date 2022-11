KHN slaat handen ineen met Too Good to Go om voedselverspilling in de horeca te voorkomen

Ondernemers die aangesloten zijn bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) worden sinds deze maand actief geïnformeerd over het tegengaan van voedselverspilling. Door een samenwerking met antiverspillingsplatform Too Good To Go, maakt KHN het voor hun leden heel eenvoudig om zich in te zetten tegen voedselverspilling.

Alle bij KHN aangesloten horecabedrijven worden op diverse momenten en manieren betrokken bij het onderwerp. Door producten aan te bieden en af te nemen, kunnen ondernemers én gasten een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van voedselverspilling. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om zich het eerste jaar kosteloos aan te sluiten bij Too Good To Go. Zo kunnen ze een goede start maken met de strijd tegen voedselverspilling.

KHN-directeur Dirk Beljaarts: “Als horecabranche kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van voedselverspilling. Door de samenwerking met Too Good To Go kunnen ondernemers op eenvoudige en gerichte manier in actie komen. Het antiverspillingsplatform helpt ondernemers om voedselverspilling te verminderen, nieuwe gasten aan te trekken én inkomsten te genereren uit overgebleven eten. En dit alles op een leuke en laagdrempelige manier.”

Geertje Zeegers, Country Manager bij Too Good To Go Nederland vertelt over de samenwerking: “Koninklijke Horeca Nederland heeft een groot aantal leden. Dat zijn ook allemaal plekken waar mogelijk wel eens eten wordt verspild. Door de samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland hopen we een nieuw netwerk met restauranteigenaren te inspireren om in actie te komen tegen voedselverspilling. Zo zorgen we samen voor minder verspilling!”

Over Too Good To Go

Niemand ziet goed eten graag in de prullenbak belanden. Too Good To Go kan het ook niet langer aanzien dat meer dan 1/3 van het geproduceerde eten wordt weggegooid en is vastberaden dat er iets moet gebeuren. Altijd op een leuke en laagdrempelige manier. Via de app verbindt Too Good To Go-partners met overgebleven producten aan consumenten. Op die manier zijn in Nederland al bijna 13 miljoen maaltijden gered van verspilling. In Nederland heeft de app meer dan 3 miljoen geregistreerde gebruikers. Als Certified B Corporation zet Too Good To Go zich naast de app ook op verschillende plekken in de maatschappij in om impact te maken. Of het nu gaat om huishoudens, scholen, bedrijven of de politiek, Too Good To Go wil heel Nederland inspireren en motiveren om in actie te komen tegen voedselverspilling. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.