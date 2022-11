Booking boekt hoogste omzet ooit in een kwartaal

De reislust blijft groot ondanks de hogere prijzen voor hotels en vliegtickets, zo merkt Booking Holdings. Het moederbedrijf van Booking.com behaalde een recordomzet in het derde kwartaal en kwam met een optimistische prognose, waar concurrent Airbnb juist groeivertraging verwacht.

Beide bedrijven boekten de hoogste omzet ooit in een kwartaal. Ze profiteren ook in het derde kwartaal van de reislust van consumenten die na twee jaren met corona en lockdowns dit jaar helemaal los gaan. Booking zag de boekingen in het derde kwartaal met 31% stijgen en Airbnb met een kwart.

Vooraf werd vooral uitgekeken naar de prognose van Booking, zeker nadat Airbnb een dag eerder zei ‘een lichte groeivertraging’ te verwachten voor het huidige kwartaal. Vliegtickets zijn duurder geworden, net als hotels en dat wakkerde de afgelopen tijd zorgen aan over afnemende reislust en minder boekingen.

De omzet van Booking, dat verder ook eigenaar is van onder meer autoverhuurder Rentalcars.com en reisvergelijker Priceline, steeg in het derde kwartaal met 29% naar $6,1 mrd. De nettowinst klom naar $1,7 mrd, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet was beter dan verwacht, de nettowinst lag beneden de prognose van analisten.

Airbnb kwam met een omzet van $2,9 mrd over het derde kwartaal, een groei van 29%. Dat was beter dan de analistenverwachting. De nettowinst klom 46% naar $1,2 mrd. De verwachte omzet van Airbnb voor het vierde kwartaal van tussen de $1,8 mrd en $1,88 mrd, was lager dan de doorsnee verwachting van analisten. Zij gingen uit van $1,85 mrd.

De trend van langere verblijven hield ook in het derde kwartaal aan. Airbnb boekt een vijfde van de omzet uit verblijven van 28 dagen of langer. Appartementen werden wel 5% duurder, aldus het bedrijf. In een interview met het FD vorige maand zei Fogel dat mensen langer weg gaan, vaker naar locaties weg van de drukte en daar werk en vakantie combineren. Hij voorspelde: ‘De flexibiliteit in het werken leidt tot meer reizen.’

Ondanks de recordkwartalen van Booking en Airbnb doen ze het op de beurs dit jaar slechter dan de brede index S&P 500. Booking doet het nog het minst slecht met een koersverlies van 28%. Airbnb zakt zo’n 45% en Expedia, dat donderdag met kwartaalcijfers komt, ruim 51%. De S&P staat sinds begin dit jaar ruim 21% in de min.

