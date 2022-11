TOP-Recreatie en TeamAnimation gaan samen verder onder de naam TOP Animation

Samen bundelen ze hun krachten om animatiewerk in Nederland en Frankrijk naar een hoger niveau te tillen. Met meer dan 25 jaar ervaring in de branche weten ze te zorgen voor de beste animatieteams en de leukste programma’s. Door de uitdagingen op de arbeidsmarkt gaat de focus binnen TOP Animation liggen op plezier, innovatie en teamwork.

TeamAnimation heeft jarenlange ervaring in Frankrijk en TOP-Recreatie is al 25 jaar een begrip binnen Nederland. De visies van beide bedrijven sluiten zo op elkaar aan dat de stap om samen verder te gaan als één bedrijf logisch voelt. Samen zullen zij traditiegetrouw de markt blijven bedienen met enthousiasme en een innovatieve aanpak. “TOP Animation zal zich als aanbieder van animatie blijven ontwikkelen om op deze manier haar klanten, de gasten en de entertainers de beste ervaring te bieden. ” – Marieke van Hees, management Nederland.

De focus binnen TOP Animation ligt op plezier, innovatie en teamwork en dat willen ze in al hun werkzaamheden uitstralen. Daarom zullen ze de komende jaren de klantrelaties intensiveren zodat ze gezamenlijk de condities kunnen verbeteren voor succesvolle animatie op de vakantieparken. Maar ook innovatie op gebied van programmering is essentieel, want is het nog wel nodig om elke dag te knutselen of theater te spelen? Daarbij vraagt deze tijd ook om een nieuwe creatieve aanpak met betrekking tot de entertainers, zij zijn immers onmisbaar in dit plaatje. Daarom komt er een speciale app voor de entertainers waar zij alles kunnen terugvinden wat zij moeten weten en nodig hebben voor het werken bij TOP Animation en nog veel meer maar dat houdt TOP Animation nog even voor henzelf. In een persoonlijk gesprek doen zij deze ontwikkelingen natuurlijk graag uit de doeken. Kortom zoals Jeroen Fermont, directeur het zegt “We willen niet de grootste, maar wel de beste zijn”. Het belooft dus een fantastisch seizoen te worden.