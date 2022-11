Jubileumeditie Recreatie Vakbeurs in startblokken met ruim 300 exposanten

HARDENBERG – De twintigste editie van Recreatie Vakbeurs op 15, 16 en 17 november in Evenementenhal Hardenberg is met meer dan 300 exposanten compleet volgeboekt. Voor het eerst worden maar liefst acht beurshallen ingezet, waardoor Recreatie Vakbeurs groter dan ooit is. De beursorganisatie verwacht dat 6.000 bezoekers op deze speciale jubileumeditie afkomen.

Recreatie Vakbeurs is er voor alle recreatiebedrijven en speelt in op een toekomstbestendige recreatiesector; van ondernemers tot de technische dienst en huishouding en van marketeers tot horecamanagers. In totaal vertegenwoordigt Recreatie Vakbeurs 15 segmenten: Bijzonder overnachten & Tiny Houses, Chalets & Glamping, Dienstverlening, Entertainment & Games, Facilitair, Horeca, ICT & Software, Interieur & Styling, Mobiliteit, Outdoor Living, Recreatie Algemeen, Recreatietechniek, Spelen & Bewegen, Tuin & Park en Zwembad & Water.

Er zijn op de beursvloer van Recreatie Vakbeurs meerdere bijzonderheden ingericht, zoals een Inspiratieplein boven hal 1 en tussen hal 8 en een zwembadplein ‘Leisure Island’ van PoolSensations in hal 2 na een ontwerp van Stan de Haas. Deelnemende partijen zijn Aqua Drolics, Zephir Objects, JOEF Designstudio, Recrealab en PoolSensations. Bovendien is op de beursvloer een Mobiliteitsplein in hal 5 en hal 7 staat in het teken van Tuin & Park. Ook in hal 7 is de Recreatie Studio (kennistheater) met keynote sprekers als Michael van Hoorne (Van Hoorne Entertainment), trendwatcher Goof Lukken en Antoon Bloem en Marco Budding van EuroParcs. Onderwerpen als duurzaamheid, inflatie, de huidige arbeidsmarkt en automatisering komen aan bod. Verder staat hal 7 in het teken van Tiny Houses & Bijzonder Overnachten.

Tijdens Recreatie Vakbeurs houdt de gemeente Hardenberg weer een netwerkontbijt vanuit het Platform Gastvrij Hardenberg. Dit netwerkontbijt is op woensdag 16 november om 8.15 uur in Evenementenhal Hardenberg. Tijdens het netwerkontbijt maak je kennis met andere ondernemers uit het Vecht- en Reestdal. Wethouder vrijetijdseconomie Werner ten Kate opent het netwerkontbijt, gevolgd door verschillende gastsprekers over kansen voor de vrijetijdsondernemer. Aansluitend wordt om 10.00 uur een bezoek gebracht aan Recreatie Vakbeurs.

Verder organiseert (media)partner NRTI Media op donderdag 17 november een workshop ‘Zet je regio op de kaart’ met aandacht voor actuele trends, ontwikkelingen en uitdagingen. Er worden succesvolle regionale voorbeelden gepresenteerd, maar er worden ook kritische vragen gesteld. Deze workshop begint om 10.00 uur en eindigt met een netwerklunch rond het middaguur.

Het volledige programma van Recreatie Vakbeurs 2022 is hier te vinden: https://www.recreatie-vakbeurs.nl/programma/wat-is-er-te-doen/. Het 20-jarig bestaan van Recreatie Vakbeurs wordt gevierd op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 november 2022 in Evenementenhal Hardenberg. De beurs is op deze dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.