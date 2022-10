DE ZEE BEGINT OP HET STRAND: duiken naar afval op Zeumeren 

Onder het motto ‘De zee begint op Zeumeren’ zijn Leisurelands en duikvereniging Qdiving op 15 oktober samen de strijd aangegaan tegen zwerfafval in het water op recreatiegebied Zeumeren. Hoewel Leisurelands zich bijna dagelijks inspant om het zwerfafval op te ruimen lukt het niet altijd om alles te pakken te krijgen voordat het in het water waait. Met deze actie is ook onder water het afval opgeruimd waarmee ook daar een schone en gezonde wereld kan blijven bestaan.



Plastic soep

Plastic soep is wereldwijd een steeds groter probleem. Wanneer plastic in het water waait ontstaan er microplastics, stukjes plastic die eigenlijk nooit vergaan. Een groot stuk plastic breekt af tot talloze stukjes microplastics. Deze worden door vissen en andere dieren vaak gezien als voedsel, zij kunnen daar ziek van worden of erger nog: er aan sterven. En als wij deze dieren eten komt het plastic ook in ons lichaam terecht. Elk stuk plastic dat niet in het water terecht komt of eruit gehaald wordt draagt eraan bij dat dit probleem niet nog groter wordt.



Gooi je afval gewoon in de bak

“Het is heel makkelijk om dit te voorkomen: Gooi je afval gewoon in de bak! Elke keer als je dit doet, red je een vis, een schildpad, het koraal en al het andere mooie onderwaterleven in de oceanen. Een belangrijke bijdrage aan een mooiere en gezondere wereld”, aldus Hans Huisman, operationeel manager van Leisurelands. Hij vervolgt: “we zijn heel blij met deze actie want alle kleine beetjes helpen, door hiermee bezig te zijn groeit de aandacht voor dit onderwerp. Het bezoek van Qdiving wordt door ons dus zeer op prijs gesteld!”



Duiken naar afval Alleen duikers beschikken over de vaardigheden om het afval dat toch onder water beland is aan te pakken en op te ruimen. Dit jaar heeft duikvereniging Qdiving recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen uit gekozen voor haar jaarlijkse onderwateropruimactie. “Omdat wij een schoon milieu erg belangrijk vinden, gaan wij met onze duikvereniging jaarlijks ergens belangeloos onderwater afval opruimen. Ons doel is het water schoner te maken, zodat iedereen met plezier van het water kan blijven genieten“, aldus een tevreden Alice van Drie van duikvereniging Qdiving.