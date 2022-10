Roompot promoot Zeeuwse mosselen tijdens de Nationale Mosselweek

Roompot zet van 17 tot en met 23 oktober de mossel in de kijker in zijn Zeeuwse parkrestaurants. Het wil hiermee de tweede editie van de Nationale Mosselweek van Good Fish extra onder de aandacht brengen. Sinds mei 2020 serveert Roompot alleen maar duurzame vis. Het is de eerste in de branche die bewust alleen duurzame vis en schaaldieren heeft.

Na een eerste geslaagde editie blaast Roompot met Good Fish, het Nederlandse Mosselbureau, het MSC-keurmerk en andere restaurants in Nederland de Nationale Mosselweek voor het tweede jaar nieuw leven in.

Duurzaam product

Van al het zeeleven is de mossel waarschijnlijk wel het meest duurzame product dat men kan eten. Op de VISwijzer van Good Fish scoren mosselen groen, dankzij het stabiele bestand, de duurzame kweektechniek en het goede beheer.

Tijdens de Nationale Mosselweek, die van 17 tot en met 23 oktober 2022 wordt georganiseerd, serveren de deelnemende restaurants een heerlijke en duurzame appetizer van mosselen. Hiermee brengen ze niet alleen de mossel onder de aandacht maar tonen ze ook aan hun gasten dat je mosselen op vele manieren kan eten. De bekende of traditionele grote mosselpot is er maar één van.

In foodtrucks en Zeeuwse restaurants

In de nieuwe foodtrucks zal Roompot mosselpoffertjes klaarmaken. Met dit gerecht won De Rooi Pannen Breda de eerste Good Fish Dish Award publieksprijs tijdens Gastvrij Rotterdam, waar Roompot een jurylid afvaardigde. ​

Daarnaast zullen de koks van de Zeeuwse Roompot parken de mossel in de kijker zetten tijdens de Nationale Mosselweek. Zij zullen een vrije invulling geven aan de traditionele mosselpot.

Alleen duurzame vis bij Roompot

Sinds mei 2020 heeft Roompot namelijk alleen maar duurzame vis op zijn menukaarten. Als aanbieder van vakantiewoningen en -parken is het de eerste in die branche om alleen vis te serveren die gecertificeerd of groen is op de VISwijzer.