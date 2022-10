Ventje en Karsten Tenten winnen eerste Kampeer Duurzaamheidsprijzen

Op woensdag 5 oktober zijn tijdens het Beter op Kampeerreis Congres in Utrecht de eerste Kampeer Duurzaamheidsprijzen uitgereikt. De winnaar in de categorie meest duurzame innovatieve camperproduct is het duurzame camperinterieur van Ventje uit Culemborg geworden. In de categorie meest duurzame innovatieve kampeerproduct gingen de circulaire Blueline tenten van Karsten Tenten uit Zwaag er met de prijs vandoor.

Voor beide categorieën zijn de inzendingen beoordeeld door een vakjury bestaande uit kampeer- en milieuexperts, waarna ook het publiek een stem uit kon brengen. Naast het juryoordeel is deze publieksstem voor vijftig procent meegewogen in het bepalen van de uiteindelijk winnaars.

De jury over het meest duurzame camperproduct van Ventje

Ventje is een Nederlandse startup bestaande uit jonge enthousiaste camperaars die campervans bouwen met daarin het meest duurzame interieur uit de camperbranche. Ventje onderscheidt zich met FSC gecertificeerd hout voor het meubelwerk en schapenwol voor de isolatie van de campers. Voor de vloer wordt linoleum toegepast, CO2-neutraal geproduceerd met natuurlijke grondstoffen. Het zonnepaneel op de campervans voorziet de gebruikers van groene stroom. De jury heeft ook oog voor de sociale impact: de campers worden gebouwd door mensen met een lage baankans waaronder vluchtelingen uit Oekraïne. Met de toekenning van de prijs hoopt de jury Ventje te stimuleren om zich met hun duurzame en circulaire interieurs meer te gaan focussen op elektrisch aangedreven campers en daarnaast andere campermerken te inspireren duurzame campers te bouwen.

De jury over het meest duurzame kampeerproduct van Karsten Tenten

Karsten Tenten uit het Noord-Hollandse Zwaag maakte jaren geleden furore met oppompbare tenten en innoveert verder, met tenten gemaakt van gerecyclede spijkerbroeken. Het eerste model was de Karsten Opera Blueline, een tweepersoons tent die in het energieneutrale atelier wordt gemaakt. Dit jaar volgde de vierpersoons Lacerta Blueline. De jury is onder de indruk van de enorme milieueffecten: door gebruik te maken van het duurzame tentdoek wordt bijvoorbeeld per tent 50.000 liter water bespaard. Daarnaast is er bij productie in het Karsten atelier geen CO2-uitstoot en verder wordt snijafval van het kuipgrondzeil hergebruikt. Ook de ritsen zijn van gerecycled plastic. Zo maakt Karsten Tenten serieus werk van een circulair ketenproces, waarmee jeans een tweede (buiten)leven krijgen.

De andere genomineerden per categorie waren:

Camperproduct

Erwin Hymer Group Nederland B.V. – elektrische Crosscamp Flex camper

Tonke – elektrische Tonke EQV Touring camper

Fixxter Nederland – elektrische camper

Etarki – solar camper

Kampeerproduct

Smitveld Vouwwagens – Ruebist Ecoline vouwwagen met gerecycled tentdoek

Flevobike Technology – de GoLo GoCamp “camperfiets” op zonne-energie

Solbio – biologisch toiletvloeistof

CRW systems – Tank – 03 fresh water system (zuiver water systeem)

Thetford – Powerpods Bio (toiletvloeistof)

De winnaars en alle andere genomineerden zijn te zien op het Duurzaamheidsplein tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs, van 5 tot en met 9 oktober in de Jaarbeurshallen te Utrecht.

Over de Kampeer Duurzaamheidsprijs

“De Kampeer Duurzaamheidsprijs heeft als doel om de kampeersector duurzamer en dus toekomstbestendiger te maken, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van zowel camper- als kampeervakanties”, zegt Gerben Hardeman, verantwoordelijk voor het programma duurzaamheid bij de NKC en jurylid van de Kampeer Duurzaamheidsprijs. “Door hier met de deze prijs aandacht voor te vragen, hopen wij samen bij te dragen aan het verduurzamen van de branche en het laagdrempeliger maken van bewuste kampeerkeuzes. Mooi dat we als branchepartijen de urgentie van deze bewustwording voelen en daar met deze groene prijs gezamenlijk in optrekken.”

De overige juryleden waren:

Leo Diepemaat, Voorzitter Kampeer en Caravan Industrie

Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer en directielid bij Jaarbeurs

Folkert van der Molen, Eigenaar van Van der Molen Environmental Internet Services

Dick William Harinck, Presentator, schrijver en vlogger in de kampeerbranche

Mariken Stolk, Strategisch communicatieadviseur Duurzame Mobiliteit Milieu Centraal

Zowel de Kampeer Duurzaamheidsprijs als het Beter op Kampeerreis Congres zijn gezamenlijke initiatieven van de NKC (Europa’s grootste camperclub), Kampeer & Caravan Jaarbeurs en branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie.