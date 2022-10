Roompot Park De Peel klaar voor de toekomst na complete metamorfose

Het centrumgebouw van Roompot Park De Peel onderging de voorbije maanden een complete metamorfose. De gasten en vele passanten genieten er voortaan van een groot terras, een uitgebreide horeca en heel wat andere faciliteiten zoals een nieuwe minigolf, fietsverhuur, minimarket en receptie. In 2021 en 2022 kregen de vakantiewoningen ook al een totale make-over.

De heropening van het compleet vernieuwde centrumgebouw van Roompot Park De Peel in Vlierden (Noord-Brabant) vormt het sluitstuk van de totale make-over die het park de voorbije twee jaren kreeg.

Alles in functie van gastvrijheid en een maximaal service-aanbod

Na een gefaseerde en complete restyle van alle vakantiewoningen in 2021 en 2022 onderging het centrumgebouw van Roompot Park De Peel deze zomer een complete metamorfose. Gasten en de vele passanten zullen onmiddellijk merken dat de focus op gastvrijheid en een maximaal service-aanbod in een gezellig, modern en uitnodigend kader werd gelegd. Een concept dat Roompot ook eerder dit jaar toepaste bij de make-over op Vakantiepark Kijkduin en de eerdere opening van Roompot Park Wijdenes.

Van parking naar receptie via terras

Om de looproute van de parking naar de receptie korter te maken, verplaatste Roompot de ingang van het gebouw. Daarbij lopen de gasten en vele voorbijgangers langs het uitnodigende terras en bijhorende speeltoestel.

Binnen is alles in het werk gezet zodat de gasten zo vlot mogelijk worden geholpen door de receptie, horeca, fietsverhuur en kassa van de minimarket centraal op één punt te groeperen.

In de horeca kunnen gasten de hele dag terecht: van een heerlijke cappucino ’s morgens tot een lekkere hamburger of pizza ’s avonds, zonder het bijhorende drankje te vergeten. Voor dat laatste stoppen vaak ook wandelaars, fietsers en ruiters bij het park wanneer zij de aantrekkelijke bosrijke omgeving aandoen. De nieuwe minimarket voorziet de parkgasten van alle verse en andere noodzakelijke producten die van een leuke tijd in hun vernieuwde vakantiewoning genieten.

Sport en spel

Bij de complete metamorfose van het park hield Roompot uiteraard ook rekening met de activiteiten die het vakantiegevoel van gasten versterken. Zo kreeg het park een nieuwe 18 hole minigolf en kunnen de gasten na een mooie fietstocht bij de doorkijkhaard met lounge napraten of een gezelschapsspel spelen. Wie zijn fiets niet meenam, kan uiteraard een fiets van huisleverancier Gazelle op het park huren.