In de tweede helft van 2022 zal de koopkracht in Nederland sterk dalen. Wat zijn de gevolgen voor de vrijetijdssector en hoe kan je hier als ondernemer al op inspelen?

Het CPB kwam deze zomer nog met relatief gunstige cijfers over de economie in de eerste helft van 2022. Het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelt echter een forse koopkrachtdaling in de tweede helft van 2022. Dit komt vooral door de sterke inflatie.

Wat betekenen deze voorspelling voor de vrijetijdssector?

Allereerst zal het effect hebben op traditionele vroegboekingen. Het bestedingspatroon van de meeste consumenten zal in de tweede helft immers afnemen, waardoor je voorbereid moeten zijn opdat mensen in de winter bewust voor de prijs kiezen (korting) of juist op het last minute seizoen wachten (een trend die al langer gaande is).

Campings en ketens die zich richten op mensen met een laag inkomen zullen de daling van de bestedingen het meest merken. gezinnen met slechts één kostwinner, die ook nog eens op vakantie moeten in de bouwvak, zullen eerder geneigd zijn om kortere vakanties op te nemen of wellicht af te zien van een vakantie.

Aan de andere kant, zal ook een groot aantal Nederlanders hun vakantie niet zomaar opgeven. De categorie gezinnen die twee keer modaal verdiend, zal wellicht juist weer de afweging maken (mede door de hoge brandstofprijzen) om in Nederland te blijven, in plaats van af te reizen naar Frankrijk of Italië. Neem daarbij ook mee dat de situatie rondom schiphol en de stijgende ticketprijzen juist zorgen dat deze groep de vakantiebestemming wil veranderen.

Ook vakanties met eigen middelen (vouwwagen, caravan, camper) blijven aan populariteit winnen en het is daarom aan te bevelen om niet alleen maar in te zetten op accommodaties, maar altijd een goede mix te behouden.

Hoewel het CPB dus een forse koopkrachtdaling voorspelt, menen verschillende experts die ik deze zomer gesproken heb, dat met name de kampeersector een goede kans heeft om krachtig op al deze veranderingen te reageren, mits de ondernemer keuzes durft te maken.

Allereerst zijn dit digitale marketingkeuzes. Bijvoorbeeld: hoe makkelijk is de campingwebsite voor de bezoeker te vinden? Hoe goed is deze opgezet? Kan de bezoeker makkelijk een boeking maken? Investeert je in Google Ads? En ben je actief op Tiktok?

En ten tweede door te zorgen voor een duidelijk keuze op de camping zelf. Kies je voor luxe accommodatie of ga je terug naar de natuur? Hoe val je op in deze grote markt, met grote spelers en grote budgetten?

En als laatste, hoe zorg je ervoor dat deze ervaring in lijn staat met de ervaring die je online hebt gepresenteerd? Heb je je personeel op orde? Je dienstverlening? Kan jouw personeel deze verwachting ook waar maken? Zomaar wat vragen die je jezelf zal moeten stellen.

Eerlijk is eerlijk, het zijn spannende tijden en het zal wederom weer een spannend jaar worden. Maar ondernemers die vandaag voorop lopen en durven kiezen, zijn in de zomer van 2023 de winnaars.