Het belang van onderwijs

Afgelopen week was ik betrokken bij de landelijke opening van het academische jaar 2022-2023. Bij Breda University kwam de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze opening verzorgen. Hij kreeg een tour over de nieuwe campus en langs de highlights. Zo maakte hij onder andere kennis met ons experience lab, waar we allerlei belevingen kunnen meten, en bezocht hij de X-Rstage, een hyperrealistisch scherm waardoor we voor mediastudenten een bijna realistisch decor kunnen maken van iedere plek op de wereld (of daarbuiten).

Na de tour volgde de college tour. Een gesprek met minister over ons onderwijs. Hierin pleitte hij o.a. voor meer aandacht voor toegepast onderzoek, maar ook voor internationalisering en goede mogelijkheden voor ‘een leven lang leren’. Daarin zijn bedrijven een belangrijk spil. Zij kunnen participeren in het onderwijs in zogenaamde learning communities. Hierin werken studenten (van MBO,HBO EN WO) samen met hun docenten aan het verbeteren of innoveren van producten en diensten. Hierbij werken wat mij betreft verschillende opleidingen samen.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking van BUas met de gemeente Zandvoort en the Dutch Grand Prix/F1. Hierin werken studenten onderzoekers samen aan de uitdagingen van de organisatie van dit event maar ook aan de positieve effecten ervan. Vanuit BUas wordt er gekeken en meegedacht aan het mobiliteitsplan. Dit heeft de GP tot het duurzaamste evenement gemaakt op de F1-kalender. Het gros van de bezoekers komt per OV of de fiets en loopt de laatste kilometers. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar de economische en maatschappelijke effecten van de race. En tenslotte wordt er ook meegedacht over de beleving van het evenement. Hoe kan deze verbeteren en nog meer impact hebben. De minister was erg onder de indruk van deze voorbeelden.

Mijn oproep aan U is dus: waarbij kunnen wij u helpen. Mogelijk met onderzoek, product-innovatie, een betere beleving of gastreis maken? Voel u vrij contact met ons op te nemen!