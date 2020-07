Airbnb overweegt beursgang ondanks omzetval

Airbnb zag zo’n 80% van zijn omzet wegvallen sinds het coronavirus steeds meer delen van de wereld bereikte. De planning ging opeens van een jaar naar een dag. De eerste verwachting was dat de helft van de omzet zou wegvallen. Nu is duidelijk dat de terugval groter is en dat reizen voorlopig in elk geval niet meer hetzelfde wordt. ‘We zijn feitelijk terug bij de start: niet gericht op reizen en vastgoed, maar op mensen bij elkaar brengen en een kans bieden om ruimtes te verhuren. Dat is nu onze strategie.’ Dit zei mede-oprichter en ceo Brian Chesky woensdag tijdens een live uitgezonden interview met Reuters. Het in 2008 opgerichte platform Airbnb, dat vraag en aanbod van woningen en slaapplaatsen bij elkaar brengt, maakte zich in februari nog serieus klaar voor een beursgang. Juist toen begon het coronavirus om zich heen te grijpen.

Airbnb haalt een substantieel deel van zijn omzet in China en merkte daar al snel dat de vraag inzakte. Na China volgde Europa, enkele weken later de Verenigde Staten. De voorbereiding voor de beursgang ging vanzelfsprekend in de ijskast, maar is inmiddels toch al weer ter hand gekomen. De 38-jarige Chesky moest met zijn team 1900 mensen ontslaan – een kwart van de werknemers – toen duidelijk werd hoe diep de wond zou worden: ‘We wisten dat de eerste ontslagronde meteen ook de laatste moest zijn, anders is na een tweede ronde de cultuur van het bedrijf gebroken.’ In 72 uur wist hij $2 mrd aan leningen aan te trekken bij investeerders om te overleven. ‘De rente past bij de pandemie en we moeten dat wel betalen en aflossen.’ Naar verluidt is die rente meer dan 10%.

Airbnb ontvangt geld van mensen die een verblijfplaats boeken en geeft dat pas door als de gast die verblijfplaats betreedt. ‘We hadden meer dan $1 mrd op de bank, maar dat was niet van ons. Mensen wilden niet meer reizen en we wilden ze op geen enkele manier laten voelen dat ze wel zouden moeten reizen omdat ze het geld niet terugkregen’, zei Chesky. ‘Dus we keerden dat geld allemaal weer uit. Toen werden de verhuurders boos, omdat velen rekenen op de inkomsten uit verhuur via Airbnb. Daar hebben we uit eigen middelen $250 mln voor vrijgemaakt. Het geld stroomde de deur uit.’

Alle plannen rond transport, eigen hotels en luxe versies van Airbnb zijn nu van tafel. De focus ligt weer helemaal op verhuur van slaapplaatsen of hele huizen of appartementen. ‘Het gaat weer om de persoonlijke ervaring. Daar zijn alle besluiten uit gevolgd, ook de ontslagen. We hebben ook vroeg besloten principebesluiten te nemen, die niet per se goed hoefden te zijn voor de business. We hebben bijvoorbeeld iedereen die ontslagen is een jaar ziektekostenverzekering meegegeven en hulp aangeboden bij het vinden van een andere baan.’

Chesky: ‘Niemand weet of we al echt herstel zien. We zijn erg optimistisch. Op 8 juli werden er bijvoorbeeld 1 miljoen nachten geboekt. Dat hadden we niet verwacht, dat gaat mijn logica uit mei ook te boven. Maar mensen willen nu eenmaal hun huis uit, zeker nu. Mensen willen niet vliegen, maar ze willen best 300 km rijden en dan naar kleine steden en dorpen. Ze willen de drukte achter zich laten, maar in een rustige omgeving toch wel weer andere mensen ontmoeten. In de VS, Frankrijk en Engeland kiezen veel mensen nu voor een vakantie in eigen land. Dat is de grote trend nu. Ze gaan niet meer naar Parijs, maar juist de stad uit.’ Op de vraag hoe Chesky nu met zijn investeerders omgaat, zei hij: ‘Investeerders zullen niet alles goedkeuren wat we doen, maar veel wel. We zitten in een markt die blijft. We houden contact met alle betrokkenen, reizigers, verhuurders, lokale overheden. De kern is nu gemeenschappen helpen met ons product en mensen met elkaar in contact brengen. We zijn niet alleen maar een platform, dat weet iedereen in Silicon Valley nu. Je verantwoordelijkheid gaat veel verder.’

Over de al jaren in de lucht hangende beursgang zei Chesky: ‘We wilden 31 maart de officiële documenten inleveren bij de beurstoezichthouder. Die zijn een paar maanden de ijskast ingegaan, maar nu werken we er weer aan. Zodra de markt er klaar voor is, willen wij ook klaar zijn. We hebben geen concreet plan, geen datum en ik ga ook niet speculeren over de waarde van het bedrijf. Of we bij de beursgang nieuw geld gaan ophalen, is niet besloten; alles wat daarover wordt gezegd, is speculatie. We hebben evenmin gekozen voor een traditionele beursgang, intensief begeleid door zakenbanken, of voor een direct listing, zoals eerder Spotify en Slack. We bieden nog steeds iets unieks, we zijn meer gefocust dan ooit en onze markt is gigantisch. Dat verandert op lange termijn allemaal niet.’

Bron: Financieel Dagblad