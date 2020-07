Dit zijn de 3 vakantietrends van deze zomer

Dat dit jaar anders is dan andere jaren op het gebied van reizen, is niemand ontgaan. Boekte Nederlanders eerder nog enkel in Nederland, ziet Belvilla intussen een duidelijke verschuiving naar buurlanden plaatsvinden. Het totale aantal boekingen voor Belvilla verdubbelde bijna 2,5 keer voor de maand juni. Reizigers hebben wel een duidelijke voorkeur wat betreft de zomervakantie dit jaar, zo bleek uit een onderzoek* van Belvilla onder Nederlanders over reizen in deze tijd. Opvallend is dat zowel in Nederland als over de grens, vakantieliefhebbend Nederland voor woningen dicht bij de natuur kiest, weg van drukke plekken, gemakkelijk bereikbaar met de auto, met de mogelijkheid om een huisdier mee te nemen. Belvilla zette 3 trends op een rij.

Vouchers worden deze zomer nog ingewisseld

Sinds het reisverbod binnen de EU-landen is opgeheven, ziet Belvilla een grote verschuiving: minder annuleringen en meer nieuwe boekingen over de grens, meestal naar een buurland. Vouchers die zijn uitgegeven naar aanleiding van annuleringen door het coronavirus worden reeds in grote aantallen ingewisseld. Voor Belvilla gaat het al om 30% van de vouchers. Hoewel ze 3 jaar geldig zijn, kiest een groot aantal reizigers ervoor om deze nog deze zomer te benutten en naar een vakantiehuis te gaan.

Op vakantie met familie of vrienden

OYO Vacation Homes ziet via haar merken Belvilla en Dancenter de afgelopen weken een nieuwe trend: mensen boeken om samen met familieleden of vrienden op vakantie te gaan. In de meeste landen is het intussen toegestaan om met 10 tot 15 mensen samen te zijn. Hanita van der Meer, Brand PR Director bij Belvilla: ‘In eerste instantie zagen we een voorkeur voor huizen die plaats bieden aan 4 tot 6 personen. De afgelopen weken zien we dat gasten die zich willen herenigen met hun familie en ouders steeds vaker boeken bij Belvilla’.

Europa kiest voor hygiëne, flexibiliteit en een plek in de natuur

Een interessante trend die in heel Europa zichtbaar is, is de voorkeur om in een huis dicht bij de natuur te verblijven. Met een toename van 172% ten opzichte van vorig jaar, is dit een grote verandering in ons reisgedrag. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat 37% van de Nederlanders allereerst keek naar de verbeterde schoonmaak- en sanitaire voorzieningen in de huizen. In het verlengde daarvan kregen alle eigenaren van vakantiewoningen richtlijnen met strengere normen voor schoonmaak en hygiëne. Interessant is ook dat 44% verwachtte dat Belvilla flexibele voorwaarden voor omboeken en vouchers zou bieden. De geldigheid van de vouchers is daarom verlengd van 1 jaar naar 3 jaar en bij een groot aantal huizen is flexibel omboeken toegevoegd.

Belvilla: recordjaar voor de verhuur van vakantiehuizen

In het 40-jarige bestaan van Belvilla zijn er dit jaar verschillende records gebroken: de beste boekingsmaand in Frankrijk ooit, een verdubbeling van het aantal Nederlandse vakantiegangers in vakantiehuizen en parken in Nederland en aan de Noordzeekust in Duitsland was 3 weken geleden alles al volgeboekt voor de maand juli. Nieuwe huizen die op vrijdag op de site van Belvilla toegevoegd worden, zijn op zondag vaak al volgeboekt voor de maanden juli én augustus.

*Onderzoek werd uitgevoerd in mei 2020 door Belvilla onder 2596 Nederlanders.