Met private equity wil familiebedrijf Europarcs ‘tot in het oneindige’ groeien

Het bedrijf van familie Vos wil de grootste vakantieparkenexploitant van Europa worden, met hulp van een kapitaalkrachtige partner. ‘Er is sprake van een ongekende crisis, maar dit kan voor ons het beste jaar ooit worden.’ ‘Ad infinitum’ staat met sierlijke letters geschreven op het wapen van de familie Vos, het Gelderse geslacht dat de drijvende kracht is achter Europarcs. Vrij vertaald: ‘tot in het oneindige’.

Dat sluit perfect aan bij de ambitie van de derde generatie, broers Wim Junior en Wouter. De twee, die grappend stellen ‘geboren te zijn op het vakantiepark’, kennen maar één zakelijke stand: ‘Vol gas erop!’ Ze waren in het verleden al eens Europees kampioen in de paardensport, nu wil het duo ook de grootste worden van het continent in de vakantiewoningsector.

Grondlegger van het bedrijf is opa Vos, die in de jaren zeventig begon met het importeren van stacaravans. Na de millenniumwisseling koopt de familie vakantieparken, om vervolgens bungalows te bouwen, verkopen en verhuren. Met dit ‘totaalconcept’ bouwt Europarcs tot 2020 een imperium van bijna tienduizend woningen. Vorig jaar stonden de Vossen op een kruispunt. Ofwel consolideren, of die altijd in de bedrijfsnaam verborgen ambitie najagen. ‘Onze vader had waarschijnlijk de boel de boel gelaten, maar daar zijn wij te jong voor’, zegt Wim, 36. Alleen: er was een rem, vult Wouter, pas 28, aan. ‘We konden niet verder zonder hulp van een kapitaalkrachtige partner.’

De oplossing diende zich aan in de vorm van Waterland. Voor een onbekend bedrag bemachtigt de Nederlandse private-equitypartij een meerderheidsbelang in Europarcs. Op papier wordt daarmee zeggenschap uit handen gegeven, maar zo voelen de broers dat niet. ‘We hebben dezelfde visie: de grootste én beste worden. Dus ons overrulen, dat gaat niet gebeuren’.

In de consoliderende markt is Europarcs vooralsnog de aanvallende partij. In juni was er de grote slag: concurrent Droomparken werd overgenomen. Naar verluidt voor een bedrag tussen de €150 mln en €250 mln. ‘Dat zou kunnen kloppen’, is alles wat de heren erover kwijt willen. Nu bestaat de combinatie uit 34 parken in Nederland, België en Bonaire. Bij elkaar opgeteld draaiden de twee bedrijven in 2019 een omzet van €268 mln, mede opgebouwd uit de verkoop van duizend woningen en 120.000 boekingen voor overnachting.

Achteroverleunen kan ook niet: de vakantiewoningmarkt is ene kapitaalintensieve sector, die continu investeringen vereist. Voor onderhoud, en onderscheid. Wim en wouter zijn zich hiervan bewust, blijkt tijdens een tour over De Wije Werelt, in Otterlo.

De actie onderstreept: een zak geld van een investeerder is prettig, maar weinig waard als niet alert wordt geacteerd. Daarin vullen de broers partner Waterland aan. ‘Wij kennen iedereen in Nederland, en iedereen kent ons. En als wij iets in de kop hebben, is het vaak al gebeurd.’

Analisten zijn sceptisch over het herstel van de sector, maar Europarcs verwacht de vanwege de lockdown in het voorjaar opgelopen omzetdip goed te maken nu Nederlanders meer in eigen land vakantie vieren. ‘In juni waren de inkomsten circa 30% hoger dan vorig jaar, en we zien al een groei in de boekingen voor het najaar’, zegt Wim. Hij durft een voorspelling aan: ‘Er is sprake van een ongekende crisis voor veel bedrijven, maar dit kan voor ons het beste jaar ooit worden.’

Bron: Financieel Dagblad