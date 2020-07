‘Race naar de top’ in vakantieland

De drie grootste spelers in de Nederlandse vakantiewoningbranche – Center Parcs, Landal en Roompot – zijn al jaren in handen van buitenlandse partijen. Roompot ging in juni over van een Franse naar een Amerikaanse private-equitypartij, voor naar verluidt €1.1 mrd. De aanwezigheid van private equity zorgt voor marktconsolidatie, die zich lijkt te versnellen, menen experts. ‘Deze sector is bezig met een race naar de top, waarin steeds meer overnames plaatsvinden. Het doel is waardeoptimalisatie’, zegt Merlijn Pietersma, senior adviseur bij ZKA Strategy. Ook opwarming van de aarde speelt een rol. ABN Amro-analist Stef Driessen: ‘De Nederlandse seizoenen worden steeds aantrekkelijker voor vakantievierders. De procentuele toename van het aantal overnachtingen in de laatste jaren is een-op-een te herleiden naar het aantal warme dagen.’

Bron: Financieel Dagblad