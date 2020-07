Coronacrisis wakkert verkoop van vakantiehuizen aan

Vooral vrijstaande recreatiewoningen in het hogere segment zijn gewild

De coronacrisis veroorzaakt een toeloop op te koop staande vakantiehuizen in Nederland, die voor hogere prijzen van de hand gaan. Vooral vrijstaande, grotere recreatiewoningen zijn gewild, ook op plekken waar ze al jaren te koop stonden. ‘Wij zien een explosieve groei in de vraag naar vakantiehuizen’, zegt Tom van den Brink van Fairs Consult, dat Second Home Beurzen in Nederland en België organiseert. Nu, in coronatijd, merkt hij dat klanten die eerder in het buitenland wilden kopen, zich meer richten op huizen in Nederland. ‘Kopers geven aan dat de wereld in een paar maanden enorm veranderd is en dat ze nú willen genieten’, zegt de beursmanager. ‘Ze zoeken dan wel iets meer ruimte, iets meer grond. De vraag is dan ook groot in Friesland en Zeeland, maar ook in Drenthe, dat altijd iets achter de markt aanhobbelde. Je ziet het ook in Frankrijk: huizen die jaren te koop stonden, gaan nu voor de vraagprijs van de hand.’ Dat heeft een prijsopdrijvend effect. ‘Je ziet wat krapte ontstaan’, zegt Van den Brink. ‘We hebben met zijn alleen vel centjes op de bank staan.’ Vooral woningen in het hogere segment, bijvoorbeeld huizen aan het water in Friesland en Zeeland, maar ook in Drenthe, dat altijd iets achter de markt aanhobbelde. Je ziet het ook in Frankrijk: huizen die jaren te koop stonden, gaan nu voor de vraagprijs van de hand.’ Dat heeft een prijsopdrijvend effect. ‘Je ziet wat krapte ontstaan’, zegt Van den Brink. ‘We hebben met zijn allen veel centjes op de bank staan.’ Vooral woningen in het hogere segment, bijvoorbeeld huizen aan het water in Friesland en Zeeland van €500.000 en meer, worden goed verkocht. ‘Dat zijn mensen uit de Randstad die op zoek zijn naar ruimte, rust en veiligheid.’

Voor een deel is er sprake van een inhaalvraag. In de maanden maart en april is de verkoop van vakantiewoningen stilgevallen. Vervolgens werd het voor makelaars in recreatiehuizen in mei en juni juist erg druk. ‘Dat zijn ook kopers die in het voorjaar al koopplannen hadden’, zegt Van den Brink. Ondanks het moeilijke voorjaar ziet het er volgens hem naar uit dat de markt dit jaar zal groeien. Ook Antoine Kraneveld van Vakantiehuiswinkel.nl, een onlinemarktplaats waarop 2500 recreatiewoningen worden aangeboden, ziet een enorm stijgende vraag naar vrijstaande woningen met ene behoorlijk stuk grond. ‘Het is verbazingwekkend hoe makkelijk nog tonnen worden uitgegeven aan vakantiewoningen. We hadden verwacht dat met corona in de lucht iedereen op zijn portemonnee zou zitten. Dat is niet gebeurd.’

De vraag is volgens Kraneveld wel veranderd. ‘Vroeger was 80% of meer van alle handel puur voor het rendement, dus voor de verhuur. Nu zie je dat de kopers zelf ook naar de woning toe willen. Het is een combinatie geworden van rendement en eigen gebruik. Dan is het logisch at de transactiewaarde stijgt. Wij in de markt zeggen altijd: sentiment kost rendement.’

Ook Frank de Groot van Vakantiemakelaar.nl, de grootste bemiddelaar in verkoop van recreatiewoningen in verkoop van recreatiewoningen in Nederland, ziet veel vraag vanuit particuliere beleggers die op zoek zijn naar rendement en daarnaast ook zelf willen genieten van de recreatiewoning in eigen land. ‘De toenemende vraag binnenlandse vakanties biedt meer zekerheid over huuropbrengsten. Dat komt weer ten goede van de rendementen.’ De makelaar verwacht dit jaar voor ongeveer €150 mln aan recreatiewoningen in Nederland te verkopen. ‘Wij kijken terug op een zeer succesvol halfjaar. Ondanks een enorme dip in maart zien wij uiteindelijk nog een groei van 22% in het aantal verkopen over de eerste zes maanden. Vooral mei en juni waren erg goed en dit lijkt zich door te zetten in juli. De uitdaging is nu dat we in bestaande bouw meer woningen verkopen dan er nieuw binnenkomen.’ Bij Roompot, uitbater van meer dan honderd recreatieparken in Nederland, is sinds midden mei eveneens een stijgende vraag zichtbaar naar vakantiewoningen als investering. ‘Die investeerders zoeken naar een nettorendement van zo’n 5%, dat ze al een poos niet meer bij de bank vinden’, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. Het bedrijf wil geen concrete cijfers noemen, maar geeft wel aan dat het gaat om tientallen verkopen en opties op komende projecten.

Bron: Financieel Dagblad