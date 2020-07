Reisbranche krijgt klappen na Britse quarantainemaatregel

Europese reisaandelen kregen er gisteren hard van langs, nadat de Britse regering had aangekondigd dat reizigers vanuit Spanje twee weken in thuisquarantaine moeten blijven. Ook andere landen hebben reisbeperkingen ingesteld, of overwegen dat op korte termijn te doen. De aandelen van reisorganisator TUI (-12%) en luchtvaartmaatschappijen EasyJet (-7%) British Airways en Iberia-moeder International Airlines Group (-6%), Lufthansa (-6%) en Ryanair (-4%) kregen de hardste klappen. Daarnaast hebben ook België, Frankrijk en Noorwegen negatieve reisadviezen afgegeven voor sommige gebieden in Spanje. Met name in de regio Catalonië is het aantal nieuwe infecties groot. De lokale autoriteiten hebben maatregelen getroffen in het uitgaansleven. De Catalaanse president Joaquim Torra noemde de situatie ‘kritiek’ en ‘hoogst zorgelijk’, maar voegde daaraan toe dat toeristen ‘veilig’ zouden zijn in Catalonië.

TUI annuleerde daarop alle vluchten tussen het VK en Spanje tot 9 augustus, terwijl maatschappijen zoals EasyJet deze vooralsnog blijven aanbieden. TUI vliegt nog wel vanuit andere Europese bestemmingen van en naar Spanje, meldt een woordvoerder aan de NOS. Analisten, geciteerd door de persbureau Bloomberg, vrezen dat deze maatregelen impact kunnen hebben op de hele toeristische sector in Europa. Zo zegt Jamie Rollo van Morgan Stanley dat de negatieve effecten van de beslissing niet alleen tot Spanje zullen beperken. De quarantainemaatregel ‘zal waarschijnlijk de vraag naar buitenlandse vakanties in het algemeen verkleinen. Nu de virusaantallen in veel Europese landen stijgen en de quarantainemaatregel voor Spanje zonder enige waarschuwing kwam, zullen onzekerheid en verwarring vakantievierder afschrikken.’

Mark Manduca van Citigroup denkt ook dat de maatregel niet alleen op Spanje vliegende luchtvaartmaatschappijen treft, maar ook het momentum voor korte reizen in Europa een deuk geeft, dat juist sterker leek te worden in augustus. Mark Simpson van Goodbody wijst erop dat ‘nu quarantaineregels zo snel kunnen veranderen, het waarschijnlijk is dat andere reisplannen on hold worden gezet.’ Zoals verwacht staan de vliegmaatschappijen niet te juichen bij de maatregelen. Zij wijzen erop dat het gaat om regionale uitbraken en vinden het onnodig dat reizigers naar andere delen van het land daarvoor gestraft worden. Maar de Britse regering wil van geen excuses weten. Minister Dominic Raab van buitenlandse zaken zei zondag tegenover Sky News dat het belangrijk was de stevige maatregel te nemen om niet een tweede golf en een nieuwe lockdown te riskeren.

Bron: Financieel Dagblad