Roompot bouwt restaurant Bestevaer in Kamperland om tot hippe Beach Club

Bits, bites en een restaurantkaart

• Restaurant aan Roompot Marina Beach wordt hippe Beach Club

• Met foodtruck voor strand- en parkgasten

• Een heerlijke cocktail: livemuziek op groot scherm, fingerfood en heerlijke gerechten

Roompot heeft het restaurant Bestevaer aan Roompot Marina in Kamperland tot een hippe Beach Club omgebouwd. Park- en strandgasten, maar ook wie er een gezellige middag of avond wil beleven, genieten er voortaan van heerlijke cocktails, fingerfood maar ook een uitgebreide maaltijd. Roompot installeerde er ook een high-end beeld- en muziekinstallatie voor gestreamde optredens, dat in Nederland nog nooit op een vakantiepark is geplaatst.

In een recordtempo van drie weken bouwde Roompot het restaurant Bestevaer in Kamperland om tot een hippe Beach Club. Park-, haven- en strandgasten genieten er voortaan van een aantrekkelijke plek waar gestreamde liveoptredens, heerlijke cocktails, fingerfood en een uitgebreide maaltijd een mooie cocktail kunnen vormen. Daarbij vergeet Roompot ook de andere parkgasten niet. Gasten die graag van een heerlijke maaltijd in het rustige restaurantgedeelte van de Beach Club genieten, ontdekken een mooie en smakelijke keuze op het menu en kunnen hiervan in alle rust genieten.

Hippe Beach Club

Zoals men van een beachbar verwacht, staat een hip team aan barjongens en -meisjes in voor een vlotte bediening van heerlijke frisdrankjes, cocktails, wijnen of bier en de bijhorende fingerfood tot aan de strandstoel, zitzak of trendy meubel waar gasten van een heerlijke middag of avond genieten.

Gestreamde liveoptredens op ultra high definition schermen

Bij aankomst valt het gasten onmiddellijk op dat Roompot sterk inzet op de audiovisuele beleving. De grootste aanbieder van vakantiewoningen werkt hiervoor samen met Atmosphere Media, dat zijn strepen al verdiende bij premium resorts en cruiserederijen, en voor het eerst nu ook door een Nederlands vakantiepark wordt gebruikt. Via dit streamingplatform krijgt Roompot onbeperkt toegang tot livemuziek en concerten, achtergrondmuziek en -beelden, videoclips, enz.

Die beelden, maar ook sportwedstrijden, krijgen gasten te zien op een 12,5m² groot ledscherm dat aan de gevel van de Beach Club hangt.

Ook binnen heeft Roompot vier 75 inch schermen naast elkaar geplaatst om gasten te entertainen die het ’s avonds of in het najaar buiten wat te koud vinden.

Bits & bites

Roompot introduceert ook een nieuw menu op deze locatie. Naast de traditionele drankjes, kunnen gasten er voortaan ook genieten van heerlijke cocktails, een lekker glas wijn en heel wat lekkers dat daarmee gepaard gaat. Fingerfood, poké bowls, vers fruit, cubano’s worden ter plaatse bereid, naast alle maaltijden van het restaurant.

Foodtruck

De sfeer wordt helemaal compleet met de foodtruck die voor de beach bar staat en waar strandgasten heerlijk schepijs of een koel drankje kunnen bestellen wanneer het deze zomer warm wordt.

Elke dag open

De Beach Club en de foodtruck zijn elke dag in het zomer- of hoogseizoen tot 21.30u geopend. Daarbij serveert Roompot vanaf de foodtruck al vanaf 9.00u, bij de Beach Club is dat een uur later. Roompot past de openingsuren aan de vraag aan.