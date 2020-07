Nederlanders zoeken de natuur op in Frankrijk

‘Fijn zwembad, buiten leven en veel ruimte’

Meer dan ooit doen bestemmingen met ruimte, natuur en buitenleven het goed. Dit ondervindt de Franse organisatie Huttopia, specialist in glamping op natuurcampings, dat het aantal aanvragen in de afgelopen maand flink zag toenemen. Een fijn zwembad, geen massa, privacy rond de accommodatie en de natuur zijn belangrijke aspecten blijkt uit een kleine rondvraag onder de Nederlandse gasten. Quotes als ‘We voelen ons hier prettig, het is niet zo massaal’ tot ‘De rust en de combinatie van natuur en comfort is perfect’ worden vaak gebruikt. Met 42 natuurcampings in Frankrijk speelt Huttopia goed in op de vraag naar rust en ruimte.

Wat zeggen Nederlandse gasten?

Nederlandse familie in Village Huttopia Dieulefit: ‘We zouden dit jaar naar Spanje gaan op vakantie, maar besloten met de auto naar Frankrijk te gaan. We zijn blij met de ruimte in de accommodatie, het zwembad en het meer.’

Marchel verblijft op Huttopia Calvados Normandië: ‘We houden van dit soort kleinschalige en vredige accommodaties en genieten er echt van in deze rustige omgeving. Wij hebben voor Huttopia gekozen door de ruimte en natuur.

‘Het is heerlijk om buiten te leven op zo’n groene en kleinschalige camping. De plekken bij Huttopia zijn groot, gelegen tussen de bomen en met het comfort van thuis door het schone sanitair en de warme douches,’ aldus Marjolein vanaf Huttopia Font-Romeu.

Een ander Nederlands stel quoot: ‘Deze camping is geweldig met een heel goede sfeer. Mooi en schoon sanitair ook.’

‘We hebben zelf een camping en halen inspiratie uit onze verblijven bij Huttopia. We zijn reeds bekend met diverse locaties en we houden van de formule met de rust, natuur, activiteiten en mooie accommodaties. We genieten nu van een weekje vakantie buiten Nederland op deze heerlijke rustige camping,’ aldus een Nederlandse familie met drie tienerdochters.