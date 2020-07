IHG opent Europa’s grootste Holiday Inn Express® in Amsterdam

Onlangs kondigde IHG® Hotels & Resorts de opening aan van Holiday Inn Express® Amsterdam – North Riverside, de grootste Holiday Inn Express® in Europa. Gelegen aan de noordelijke oever van het IJ-meer, op slechts een korte gratis veerboot tocht vanuit het centrum van Amsterdam, is het hotel een perfecte keuze voor toeristen of zakenreizigers. Holiday Inn Express staat bekend om het verzorgen van slimme, bedachte reizigers die op weg zijn naar hun volgende vergadering of connectie.

De Holiday Inn Express Amsterdam – North Riverside ligt op vijfentwintig minuten rijden van Amsterdam Schiphol Airport en op tien minuten rijden van Amsterdam Centraal Station en heeft 438 kamers, allemaal volgens het nieuwste concept van het merk. Ontworpen om de ervaring van gasten te verbeteren en reizigers uit te rusten met alles wat ze nodig hebben, beschikt het hotel over verduisterde gordijnen, beddengoed van hoge kwaliteit, een krachtige douche en gratis wifi met hoge snelheid. De kamers zijn ook uitgerust met slimme ontwerpfuncties zoals een flexibele werkruimte, flatscreen-tv, ergonomisch ontworpen stoelen en ruime USB-poorten en stopcontacten naast het bed. Het hotel is huisdiervriendelijk en gasten die in het hotel verblijven, hebben een Express Start® Ontbijt inbegrepen in de prijs.

Imre Heijboer, General Manager, Holiday Inn Express Amsterdam – North Riverside, merkte op: “Holiday Inn Express Amsterdam – North Riverside geeft zowel zakenreizigers als toeristen een verfrissend elegant verblijf dat meer levert waar het er het meest toe doet, met alle benodigdheden binnen handbereik. De ideale locatie van het hotel biedt gasten snelle verbindingen met het centrum van Amsterdam, maar stelt hen in staat om te genieten van een woonwijk met een prachtig uitzicht op de skyline van de stad.. ”

Holiday Inn Express Amsterdam – North Riverside heeft ook twee boekbare vergaderruimtes die kunnen worden aangesloten voor groepsvergaderingen en een bedrijfscentrum op locatie dat gasten toegang geeft tot een printer, scanner en fotokopieerapparaat.

Standard kamers starten vanaf €82 per nacht met een Express Start® Ontbijt inbegrepen. Reizigers kunnen meer doen, meer zien en meer besparen met IHG’s“Get A Night on Us” of de optie om nu te boeken en later te betalen.

IHG Schone Belofte

IHG heeft een langdurige verbintenis met strenge reinigingsprocedures in al haar hotels wereldwijd. Dit wordt uitgebreid met extra COVID-19 protocollen en best practices, in samenwerking met toonaangevende experts Cleveland Clinic, Ecolab en Diversey, evenals de invoering van de IHG Clean Promise. Voor meer informatie u terecht op http://www.ihg.com/clean.

Holiday Inn Express is het grootste en snelst groeiende hotelmerk van IHG wereldwijd met 2.872 hotels open en nog eens 761 hotels die in de komende jaren worden geopend. In heel Europa zijn er meer dan 250 Holiday Inn Express hotels geopend en 71 geplande openingen in de komende 3-5 jaar. Onlangs is Holiday Inn Express® Budapest City Centre ondertekend, IHG’s eerste nieuwe hotel voor de hoofdstad van Hongarije in 23 jaar, opening gepland in 2020.