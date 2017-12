Beerze Bulten ontvangt titel ‘ANWB Top Camping’

Vakantiepark Beerze Bulten mag zich ook in 2018 bij de beste campings van Europa rekenen. Een inspectie van de ANWB heeft de familiecamping beloond met de maximale 5 sterren, dit werd 5 december jl. bekendgemaakt. Hierdoor ontvangt Beerze Bulten het predikaat ANWB Top Camping 2018.

ANWB Top camping is het predicaat voor campings die de maximale score van 5 sterren halen bij de ANWB campinginspectie. De jaarlijkse inspecties door de ANWB zijn het uitgangspunt voor de classificatie. De inspecteurs beoordelen op sanitair, terrein, zwemmen, recreatie en winkels & horeca. Omdat veel kampeerders het sanitair belangrijk vinden telt dit zwaarder mee in de eindscore. Eigenaar Gerrit-Jan Hagedoorn: “Door in te spelen op kwaliteit en comfort willen we onze gasten een geweldige beleving bieden. Zo kunnen onze gasten vanaf april van dit jaar genieten van een compleet vernieuwd overdekte speelparadijs het Giga Konijnenhol met onder andere nieuwe speelmogelijkheden, bowlingbanen en een vernieuwde horeca. Daarnaast zijn we momenteel bezig met nieuwe innovaties welke vanaf de start van het komende kampeerseizoen gereed zullen zijn.”

ANWB Camping van het jaar 2017

Vakantiepark Beerze Bulten, gelegen in het Overijsselse Vechtdal, is een camping voornamelijk gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Naast de 570 kampeerplaatsen beschikt het park over ruim 60 glamping accommodaties, een Spa & Wellness center, diverse in- en outdoor faciliteiten gericht op dag- en verblijfsrecreatie en horeca. Beerze Bulten ontving onlangs de titel ‘Beste camping van Europa’, ook uit handen van de ANWB. Het toonaangevende park uit Overijssel wordt jaarlijks bezocht door ruim 100.000 gasten, voornamelijk uit Nederland, Duitsland en België. Daarnaast bezoeken jaarrond vele gasten uit de regio de dagrecreatie en spa en wellness faciliteiten.