Burgemeester Breda opent vernieuwd ‘Inspirium’ Breda met Eijsink-vestiging

15 bedrijven demonstreren hier op 7000 m2 dé formule voor gastvrijheid

Woensdag 29 november opende burgemeester Paul Depla het volledig verbouwde Inspirium in Breda. Bloggers, vloggers en pers stonden al vroeg klaar om de vernieuwde ‘hospitality mall’ te bewonderen: hier presenteert een hecht team van 15 ondernemingen samen álles op het gebied van gastvrijheid en ondernemen. Eijsink is een van deze partners; commercieel directeur René Eijsink benadrukt: “Nergens in Nederland vinden ondernemers zo veel beleving en kennis onder één dak.”

Het Inspirium betekent voor haar bezoekers dat je van totaalbeleving naar praktijksituatie kunt lopen. En niet een beetje praktijk, maar échte praktijk: je vindt zowel een volledig ingerichte hotelkamer met badkamer als een functionele keuken. En zelfs een volledig café en theater! Afgesloten showrooms hebben plaatsgemaakt voor doorgangen, openingen en verbindingen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hospitality optimaal te kunnen ervaren. “We hebben een setting gecreëerd waarin de producten en oplossingen van alle partners, zoals onze Kitchen Manager-schermen en kassasystemen, niet ‘gewoon’ gedemonstreerd maar juist dagelijks gebruikt worden. Ik ben supertrots dat we vanuit de wens om ondernemers optimaal te ondersteunen, gezamenlijk zoiets moois hebben kunnen realiseren”, aldus Eijsink.De 15 partners in het Inspirium zijn, naast Eijsink, Satelliet Meubelen, Olivier, Utilicht, Magenta, Bouter, Häfele, Coram Projects, Allinco VCS, Coffee Inspiratie LAB, Lensen zorginrichters, Meuviro interieurbouw, Incatro Room Acoustics, MK2 projectie en Hydrozorg/Inscentives . Deze ondernemingen hebben elkaar gevonden door te ondernemen vanuit hun gedeelde doelgroep: wat heb je nodig om succesvol een zaak te beginnen? Om voorop te blijven lopen? Om je omzet én klanttevredenheid te verhogen? “Van meubelen tot servies, van vloeren tot geurbeleving, van kassasysteem tot verlichting: samen bieden we hier het hele totaalplaatje aan.”, bevestigt John Bressers, Inspirium connector.