Beleef Texel vanuit je luie stoel!

Het is zo ver: de lancering van de eerste 360-graden video van Texel! De afgelopen maanden is er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. De eerste video gaat over, hoe kan het ook anders, de veerboot. VVV Texel is partner in dit project en is één van de eerste toeristische organisaties die 360 graden video’s breed inzet. In juli werden de contracten voor het project al getekend. VVV Texel, het Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) en Rabobank Kop van Noord-Holland zagen de potentie voor Texel en maakten gezamenlijk dit project mogelijk. Videolux Productions produceert de 360-graden video’s van Texelse (toeristische) activiteiten.

Elk moment op Texel

Een rondwandeling door een natuurgebied vanuit je luie stoel, uitwaaien aan het strand, een bezoek aan een museum. Wat is er mooier dan alvast vanuit huis genieten van de voorpret van je vakantie of terugdenken aan de mooie herinneringen van je favoriete vakantie-eiland? Vanaf nu kan dat met 360-graden video’s. Komend jaar worden er diverse video’s gemaakt over en op bekende plekken van Texel.

Ga mee op de veerboot

In de eerste 360-graden video word je meegenomen tijdens de overtocht met de veerboot van Den Helder naar Texel. Het is alsof je er zelf op zit. Kijkers zien hoe auto’s aan boord gaan, wandelen gezellig door de salon, voeren de meeuwen of nemen een kijkje in de machinekamer en helemaal boven op de boot bij de stuurhut. Deze laatste twee plaatsen zijn uniek, omdat zij permanent gesloten zijn voor bezoekers.

Unieke promotie van Texel

Komend voorjaar zal VVV Texel nog meer 360-graden video’s presenteren. “Als partner kunnen we voor een deel invulling geven aan deze productie. Uiteraard in overleg met Videolux Productions vanwege hun deskundigheid op dit terrein. Hiermee krijgen wij de beschikking over unieke Texel content, welke perfect aansluit bij onze pijlers: Natuur, Cultuur, Actief en Gastronomie”, aldus VVV-directeur Frank Spooren. VVV Texel is voorloper op dit gebied. Er zijn nog weinig toeristische marketingorganisaties die 360-graden video dusdanig breed inzetten.

De eerste 360-graden video is te bekijken via deze link op het YouTube kanaal van VVV Texel.