‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2022’ is gevestigd in Drenthe, Groningen of Zeeland

Drie bed & breakfasts maken kans op de titel ‘Beste B&B van Nederland 2022’. De gegadigden voor de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen zijn ‘De Buinerhoeve’ in Buinen (Drenthe), ‘Hemeltjelief bij Caro’ in Ezinge (Groningen) en ‘Logan Landing’ in Rilland (Zeeland). De winnaar wordt op woensdag 15 juni bekendgemaakt door Stichting Bed & Breakfast Nederland, uitvoerder van het B&B classificatiesysteem.

De drie genomineerde B&B’s zijn reeds ingedeeld in de categorie 5 tulpen, het hoogst haalbare segment binnen het classificatiesysteem. Daarbij scoren de drie gegadigden bijzonder goed als het aankomt op comfort, privéfaciliteiten en services. Ook worden de accommodaties in de gastenreviews op Bedandbreakfast.nl beloond met hoge cijfers. Bij de jaarlijkse verkiezing tellen zowel objectief meetbare

kwaliteitsnormen als subjectieve reviews op Bedandbreakfast.nl mee.



“Comfort, luxe én beleving spelen een steeds grotere rol bij B&B’s, dat is ook duidelijk terug te zien bij de drie genomineerden van dit jaar”, aldus Hanny Arens van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “Ze bieden allemaal een tot in de puntjes verzorgd verblijf met een fantastisch ontbijt. Daarbovenop bieden ze stuk voor stuk een unieke beleving, bijvoorbeeld met privé wellness, table d’hôtes of een statig landgoed. Gasten zijn dan ook lyrisch over deze B&B’s!”

Totaaloverzicht genomineerden

Naast de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen, worden er ook winnaars verkozen in de categorieën 2 tot en met 4 tulpen. In totaal zijn er twaalf B&B’s die kans maken op een onderscheiding binnen hun eigen klasse:

5 Tulpen: De Buinerhoeve in Buinen (Drenthe), Hemeltjelief bij Caro in Ezinge (Groningen) en Logan Landing in Rilland (Zeeland).



4 Tulpen: De Schuur Inn in Numansdorp (Zuid-Holland), Droom in het Bos in Oisterwijk (Noord-Brabant) en B&B de Maaskei in Geulle (Limburg).



3 Tulpen: Oude Bakkerij Bed and Breakfast in Rijswijk (Zuid-Holland), Bed and Breakfast de Groes in Borculo (Gelderland) en By Ann in Noordeloos (Zuid-Holland).



2 Tulpen: Tulpen: B&B De Wijdauw in Eede (Zeeland), B&B de Roem van Altena in Uitwijk (Noord-Brabant) en Hotel California in Wichmond (Gelderland).



Over Stichting Bed & Breakfast Nederland Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met 1 tot en met 5 tulpen. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met Bedandbreakfast.nl.