Nationale Molendag 2022 – zaterdag 14 en zondag 15 mei – Kom naar de molen!

49ste Nationale Molendag

Kom naar de molen!

Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland wordt op zaterdag 14 en zondag 15 mei gehouden. Het belooft een heerlijk zonnig weekend te worden. Met een aangenaam windje voor de wieken.

Honderden wind- en watermolens zijn open voor het publiek en draaien. Molenaars en vrijwilligers staan te popelen om hun passie voor deze ‘levende’ monumenten te delen. Bij veel molens wordt er een feest van gemaakt, met rondleidingen, exposities, markten, muziek, pannenkoeken en kinderactiviteiten. De jongste bezoekers krijgen vaak ook een cadeautje mee naar huis. Op nationalemolendag.nl is alle informatie te vinden.

Elke molen vertelt een eigen verhaal

Nederland heeft molens in allerlei soorten en maten én functies. Van kleine spinnenkoppe’ tot grote stellingmolens, houten standerd- en wipmolens, achtkante grondzeilers, ronde stenen molens enzovoort. Dat molens graan kunnen malen en water kunnen verplaatsen weet iedereen wel. Dat molens ook hout zagen, olie slaan, gerst tot gort pellen, papier maken of krijt malen is een stuk minder bekend. Omdat molens eeuwenoude werktuigen zijn die met veel vakmanschap en liefde zijn bediend is ook elke molen door de jaren heen steeds een beetje veranderd en aangepast aan nieuwe omstandigheden, nieuwe functies en nieuwe molenaars.

Zo is elke molen uniek en heeft daarmee zijn eigen verhaal. Kom óók op bezoek. De molenaar vertelt je graag de bijzonderheden van zijn of haar prachtige molen.

Extra activiteiten tijdens Nationale Molendag

Op Nationale Molendag is voor iedereen wat extra’s te beleven. Vrijwilligers zijn vaak al weken en soms zelfs maanden bezig met de voorbereidingen. Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Het volledige programma voor Nationale Molendag is te vinden op www.nationalemolendag.nl