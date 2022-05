Corona is voorbij, maar het tijdslot is een blijvertje

Dagje uit? Corona mag dan zo goed als verdwenen zijn, de tijdssloten waarmee je een bezoek aan een park of museum reserveert lijken een blijvertje te zijn. ,,Voor zowel de bezoekers als het bedrijf heeft dit voordelen.”

Goof Lukken, docent attractiemanagement aan de Breda University, ziet het nog bij veel attractieparken en dierentuinen: als je online een kaartje koopt, moet je eerst een tijdsslot reserveren. ,,Tijdens de pandemie was het noodzakelijk om bezoekersstromen te spreiden, nu zie je dat bedrijven het ook een handige tool vinden voor bijvoorbeeld hun personeelsplanning.”

Want, je weet precies hoeveel bezoekers je op welk tijdstip kunt verwachten. Een park zou kunnen overwegen de openingstijden van horecagelegenheden daarop aan te passen. ,,Of neem De Efteling, een attractie achterin het park zou later open kunnen, want het kost mensen wel een half uur om daar te komen.”

Toch afstand houden

Gasten zijn gewend geraakt aan het reserveren van een tijdslot, merken de Alphense topattracties Avifauna en Archeon. ,,Bezoekers vinden het ook prettig”, zegt Pamela Stolze, woordvoerder van het vogelpark in Alphen. ,,Je voorkomt op deze manier filevorming bij de kassa. Voor kwetsbare mensen is het prettig dat je daar afstand kunt houden. Dat is in de rest van het park geen probleem.”

Avifauna houdt er voorlopig aan vast en laat ook de extra tribunes nog staan, waar bezoekers de vogelshows bekijken. De meivakantie is voor het park een drukke periode. ,,De mensen weten ons weer te vinden, daar zijn we blij mee. Het was ook echt nodig.”

Die drukte zien ze ook bij themapark Archeon tot hun tevredenheid toenemen. Ook hier is er hooguit sprake van een digitale wachtrij bij de kassa’s. ,,Die tijdssloten blijven voorlopig nog wel, we zien het ook bij andere parken en musea. Het spreiden van bezoekers zien we nu als stukje service”, legt eigenaar Monique Veldman uit.

Niet alleen in Alphen, ook in musea in omliggende plaatsen wordt nog gebruik gemaakt van tijdssloten. Bijvoorbeeld bij het Zilvermuseum in Schoonhoven of Museum Gouda. Deskundige Lukken: ,,Voor zowel bezoekers als bedrijven heeft het voordelen. Vergelijk het met het reserveren van een plekje in een restaurant. Je wil zeker weten dat je een tafel hebt. Het vergt wel veel van de ict van bedrijven, maar bezoekers vinden het fijn als ze niet in lange rijen hoeven te wachten.”

Prijsstijging

Lukken ziet in de vrijetijdssector dat ‘gasten echt willen’. ,,Ineens gaan we weer overal heen en moeten bedrijven heel erg opschalen. Mensen willen weer meer geld uitgeven aan vrije tijd. Voor een deel is dat compensatie, omdat het ruim twee jaar niet kon. Maar je ziet ook dat mensen eerst vanwege corona en nu vanwege de oorlog in Oekraïne echt in het nu leven.”

De vrijetijdsexpert merkt op dat de meeste parken hun prijzen verhogen. ,,Grondstoffen worden duurder, dat moet ergens terugkomen.” Zowel Avifauna als Archeon zeggen een kleine prijsstijging te hebben doorgevoerd. ,,Van 18 euro naar 18,50”, zegt Stolze. ,,Dat hebben we bewust gedaan, het is allemaal al duur genoeg.”

Ook bij Archeon is de entreeprijs ‘iets gestegen’. ,,Maar met een museumkaart kom je gratis binnen en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt”, zegt Veldman.

Het reserveren van een tijdsslot kan ertoe leiden dat er verschil komt in entreeprijzen, denkt Lukken. ,,Een heel vol park is fijn voor de attractieparken zelf, maar niet voor de beleving. Bovendien: mensen zien volle restaurants en geven minder geld uit. Je ziet steeds meer dat mensen met kortingsacties worden verleid op andere tijdstippen te komen.”

Bron: de Gelderlander