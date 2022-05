Recreatie Vakbeurs 2022 breidt uit met segment ‘horeca’

Beursorganisator Easyfairs gaat Recreatie Vakbeurs uitbreiden met een nieuw segment: horeca. Er bleek een grote interesse te bestaan onder de bezoekers van Recreatie Vakbeurs om ook aanbieders uit het horecasegment op de beursvloer te zien. Om aan deze behoefte te voldoen en daarmee Recreatie Vakbeurs verder compleet te maken, wordt op Recreatie Vakbeurs 2022 het segment ‘horeca’ aan de beurs toegevoegd in hal 8.

“Wij zijn erg blij om deze uitbreiding voor Recreatie Vakbeurs wereldkundig te maken”, zegt Ruth Zweers namens Recreatie Vakbeurs. “Voorheen waren er ook al horeca gerelateerde bedrijven aanwezig op de beurs, maar dat aanbod was beperkt en niet gecentraliseerd op de beursvloer. Dat verandert nu. Onze bezoekers hebben zich duidelijk uitgesproken over hun wens om meer horeca-exposanten te zien op Recreatie Vakbeurs. Dat geluid nemen we serieus en daarom pakken we door met een eigen hal voor dit segment. Ook beogen we het aanbod daarmee fors uit te breiden. Inmiddels hebben de eerste namen uit de horecasector zich al ingeschreven. Dat is een mooi begin en ook de bevestiging dat er behoefte is vanuit horecabedrijven om zich te presenteren aan de recreatiebranche.”

Bezoekers van Recreatie Vakbeurs zoals eigenaren en directeuren van campings en recreatieparken zijn de laatste jaren steeds intensiever bezig met hun horecafaciliteiten. Zweers: “Van snackbar tot brasserie, nagenoeg elke bezoeker van Recreatie Vakbeurs heeft er dagelijks mee te maken. Het is dus een vrij logische stap om het segment ‘horeca’ aan de beurs toe te voegen, zodat we de recreatieprofessional ook hierin kunnen helpen en ondersteunen. Wij beogen hen verder kennis laten maken met nieuwe en vertrouwde horecaleveranciers en merken. Ook willen wij ons richten op streekproducten, zodat de weg naar de lokale horeca sneller en eenvoudiger gemaakt wordt. Toeristen zijn ook een doelgroep voor regionaal geproduceerde producten; want daarmee krijgen zij letterlijk de smaak te pakken van hun vakantiebestemming. De horeca kan zich profileren met gerechten uit de streek en het lokale verhaal biedt een meerwaarde.”

De komende editie van Recreatie Vakbeurs is op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 november 2022 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.