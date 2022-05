Dag van het Nationaal Park draait om mens én natuur. 

‘We laden op en herpakken ons in de natuur.’

Elk jaar viert Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, samen met de Nederlandse nationale parken, op 24 mei de Dag van het Nationaal Park. Dit jaar draait om de balans tussen mens en natuur. ‘Hoe meer je bewust bent dat je zelf deel uitmaakt van de natuur, hoe interessanter het wordt om te zoeken naar een wisselwerking, of zelfs naar een manier om iets terug te doen’, stelt Jan van de Venis, lid dagelijks bestuur van SNP en voorzitter NP Duinen van Texel.



Mensen beseffen steeds vaker wat de natuur ons brengt. De tijd is aangebroken om samen iets terug te doen: de natuur in stand houden en op de juiste manier helpen zodat iedereen er nog eindeloos van mag genieten. Om deze reden staat wederkerigheid centraal in de speciale excursies die plaatsvinden in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, in aanloop naar de Dag van het Nationaal Park.



In het kader van deze wederkerigheid is een ‘Op de paden Bingokaart’ ontwikkeld. De bingokaart maakt mensen bewust hoe veel er te zien is langs de routes en benadrukt op een speelse manier de dynamiek tussen mens en natuur. Denk aan biodiversiteit, aandacht voor het landschap en directe menselijke invloed op de natuur. De bingokaart is digitaal te downloaden via de website van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.



Dag van het Nationaal Park

De Dag van het Nationaal Park wordt in alle nationale parken van Europa ieder jaar gevierd op 24 mei, omdat op diezelfde datum in 1909 het allereerste nationaal park van Europa werd ingesteld: Sarek gelegen in Zweeds Lapland. Inmiddels telt Europa honderden nationale parken, waarvan er 21 in Nederland liggen.



Samenwerking

SNP is een samenwerkingsverband tussen de nationale parken van Nederland, de overheid, grondeigenaren, terreinbeheerders en natuurorganisaties. De belangrijkste partners zijn de Nederlandse nationale parken (uitgezonderd NP De Hoge Veluwe), het Ministerie van EZ (voorheen LNV), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL, de Federatie Particulier Grondbezit en IVN Natuureducatie.



Het doel van de stichting is om van de Nationale Parken bijzondere en aantrekkelijke natuurgebieden maken. In de parken is ruimte voor natuurgerichte recreatie, onderzoek, voorlichting en educatie. Zo kunnen meer mensen beseffen hoe belangrijk de natuur voor Nederland is.