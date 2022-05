De waarde van de details in een verhaal

Ik hou van een goed verhaal over de oprichters, ondernemers en eigenaren. Het inspireert me om te lezen hoe andere grote namen hun bedrijf hebben opgezet en hoe hun pad is verlopen, waarbij je vaak ziet dat het bekende verhaal dat iedereen elkaar vertelt, vaak toch nét even anders zit. Vaak kan ik er – in mijn kleine hoekje binnen de wereld van campings, animatiewerk en marketing – ook wat mee.

Zo las ik onlangs weer het verhaal van Starbucks en zijn oprichter Howard Schultz. Dit kwam omdat ik onlangs tijdens een presentatie deze succesformule weer aanhaalde toen ik het had over het hoe je waarde kan toevoegen, iets waar Starbucks goed in is geslaagd als je ziet hoeveel mensen bereid zijn om veel geld te betalen voor een beetje gemalen koffiebonen met water.

Het verhaal van Howard Schultz gaat dat hij zijn idee voor Starbucks pitchte aan 242 mensen, van wie de meerderheid hem afwees. Maar door vol te houden, wist hij genoeg geld op te halen om uiteindelijk succesvol te worden. De les hier is dat je nooit moet opgeven, hoe vaak mensen ook nee zeggen. Maar dat is te simpel weergegeven.

Het beeld van de onbegrepen ondernemer met een revolutionaire visie die telkens werd afgewezen houdt echter verborgen dat Schultz in het begin een vreselijke presentator was die zijn verhaal niet goed kon verkopen, of misschien was zijn idee in het begin nog niet goed genoeg gevormd. Door vaker te pitchen, kon hij zijn verhaal en presentatie verfijnen.

Sterker nog: als we nog een niveau dieper kijken naar het verhaal, dan zie je dat Schultz niet eens het concept Starbucks pitchte maar een concept genaamd ‘Il Giornale’. Starbucks bestond al als merk en had drie winkels in Seattle die koffiebonen voor thuisgebruik verkochten. Schultz werkte daar als marketingdirecteur en begon toen zijn Il Giornale coffeeshopketen. Een paar jaar later kocht hij zijn voormalige werkgever en werd de eigenaar van Starbucks, dat toen zes winkels had – en hij liet het merk Il Giornale helemaal vallen.

Het is geweldig om inspiratie te putten uit het doorzettingsvermogen van Schultz, maar als je meer details kent, wordt het duidelijk dat dit geen eenvoudig “oprichter heeft een geweldig idee dat domme investeerders niet begrijpen, maar hij volhardt en wordt succesvol” verhaal.

In plaats daarvan hebben mensen soms ideeën die onontwikkeld, onduidelijk en met twijfelachtig potentieel zijn. Hard werken is belangrijk, maar leren van je fouten en groeien ook. Het bestuderen van oprichters is inspirerend en nuttig, maar zoals je kunt zien, heb je meer details en context nodig voordat je echt de juiste lessen van hen kunt trekken.

Gebruik het verhaal als inspiratie om je eigen verhaal te maken. Als je een ondernemer bent die een bedrijf wil starten, dan heb je je eigen specifieke groep mensen en je specifieke publiek en je unieke product of dienst. Het is prima om inspiratie van anderen te halen, maar je moet ook vertrouwen hebben in het feit dat je zowel uniek bent als een expert in jouw specifieke vakgebied en omstandigheden.

Zoals het gezegde luidt: hetzelfde kokende water dat de aardappel zacht maakt, verhardt het ei.