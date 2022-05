We zijn nog niet in het ‘staartje’ van de corona-crisis geraakt of een nieuwe crisis dreigt….Oorlog in de Oekraïne. Nou lijkt deze crisis misschien nog ver van ons bed maar via media en via vluchtelingen en stijgende prijzen, komt deze echt dichtbij. Los van onze emotionele betrokkenheid (wie had dit ooit nog verwacht?), kan het ook gevolgen hebben voor onze sector. De stijging van brandstofprijzen en de oplopende inflatie kan onze sector raken, maar biedt ook kansen.

Mogelijk wil de consument weer dichter bij huis blijven. Zowel vanuit veiligheidsgevoel of vanuit kostenoverwegingen. Weer een mooie kans om onze landgenoten enthousiast te maken voor ons eigen Nederland. Wanneer uw bedrijf echter afhankelijk is van inkomende toeristen dan kan dit een moment zijn om uw strategie te wijzigen. Dit conflict is zeker niet op korte termijn opgelost en zal het herstel na corona zeker blijven beïnvloeden.

Qua inkomende toeristen zou ik rekenen op onze buurlanden Duitsland en België. Zij komen mogelijk met dichtbij-vakanties wel onze kant op. Ik verwacht weer grote pieken in het hoogseizoen en wetende dat een aantal accommodaties ook gebruik worden voor opvang van vluchtelingen ligt er een kans om tijdelijk uw capaciteit te verhogen. Kunt u aan zo’n pop-up concept werken? In de corona crisis zagen we mooie voorbeelden van tijdelijke concepten, de glamp outdoor camps, pop-upcampings bij Burgers Zoo en Toverland (dit laatste attractiepark kondigde overigens laast aan een permanente verblijfsaccommodatie ervan te maken) en andere tijdelijke zaken als drive thru’s en zelfs digitale animatie of games.

Het niet direct voor een lange termijn investeren zou dus een slimme zet kunnen zijn. We gaan mogelijk terug naar de oude hoogseizoen periodes waar een vol bezet bedrijf niet het einde is. Maar juist een kans! Er is nog meer vraag en hoe kunnen we die vraag bedienen? Voor de dagrecreatie voorzag ik deze pop-up-trend al eerder. Ik schreef er een uitgebreide post over op mijn website www.vrijetijdskennis.nl

De vraag is nu kunt u met goed ondernemerschap en creatieve verdienmodellen meeliften op deze trend? Schakel nu en maak van deze bedreiging een kans.