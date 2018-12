Caravana 2019: Bijna volgeboekt!

Over een maand is het alweer zover: dan kan kamperend Nederland zijn hart ophalen aan al het moois dat de Caravana te bieden heeft! De allerlaatste plekjes worden de komende weken gevuld ter voorbereiding op de grootste kampeerbeurs van Nederland.

Een nieuwe indeling

Aankomende editie van de Caravana is voor velen net even anders dan wat ze gewend zijn. De bekende indeling heeft namelijk een make-over gekregen! Dit resulteert in een verrassende, nieuwe indeling! de campers en caravans zijn geclusterd en ook de vouwwagens en voortenten zijn dit jaar broers. De gezellige campings, de kampeeraccessoires, het fietsparcours, en de andere sfeervolle pleinen? Die vind je dit jaar in hal 5! In deze nieuwe indeling vind je op de Caravana een verscheidenheid aan nieuwe deelnemers. Zo verwelkomen we dit jaar PLA campers, maar ook het Italiaanse merk Giottiline wordt vertegenwoordigd op de Caravana. Daarbij is Volkswagen terug van weggeweest!

Onthullingen

De NKC stand is the place to be voor de camperaar. Naast dat men hier terecht kan met vragen, organiseert de NKC ook weer de ‘Kampeerauto van het jaar’ verkiezing. De bekendmaking van de winnaars in de categorieën buscamper, half integraal en integraal zal op de Caravana plaatsvinden op donderdag 17 januari. Ook kan men op deze dag de bekendmaking van de winnaar van de designwedstrijd bijwonen. 6 genomineerde studenten hebben hun perceptie van ‘het kampeermiddel van de toekomst’ uitgewerkt. Er zijn twee prijzen te winnen: De winnaar van de juryprijs wordt op donderdag 17 januari om 13:00 bekendgemaakt.

Lume Traveler: dé primeur van de Caravana 2019

De Lume Traveler is een Nederlandse design caravan die in drie varianten verkrijgbaar is. Deze echte Hollander is gemaakt van aluminium en heeft een groot open dak. Dat ‘genieten van het buitenleven’ bij het ontwerpen een grote rol heeft gespeelt zie je ook terug in de volledig uitgeruste buitenkeuken. De Lume traveler mag dan van Nederlandse makelij zijn, hij is nog niet eerder in Nederland tentoongesteld. Zijn beursdebuut maakt de Lume namelijk op de Caravana 2019!

Femke Beekink, beursmanager van de Caravana 2019: ‘Menig exposant heeft ons ook dit jaar weer weten te vinden. Daar zijn we trots op! We hopen ook dit jaar de titel ‘grootste kampeerbeurs van Nederland’ te mogen behouden: helemaal nu we de indeling in een nieuw jasje hebben gestoken!’

