Contant geld, hoe ga je daar goed mee om?

In de recreatiebranche gaat veel contant geld om, gemiddeld zo’n 35% van alle betalingen is contant. Ook veel buitenlandse toeristen geven er de voorkeur aan om contant te betalen. Maar wat zijn de mogelijkheden om goed en veilig met contant geld om te gaan?

Een cash recyclesysteem als oplossing

Vakantiepark Beerze Bulten werkt al 5 jaar lang met een cash recyclesysteem van Cikam voor contant geld. Gerrit-Jan Hagedoorn vertelt: “Dit systeem bevalt echt heel goed. We hebben nu al het contante geld op één plek. Dat geeft ons inzicht en controle en het geld zit meteen veilig opgeborgen in een kluis. En ik hoef niks meer te tellen, dat scheelt mij minstens 3 à 4 uur per week en we maken geen telfouten meer.”

Ook Anne-Sophie Kat van Camping de Kleine Wolf is enthousiast: ‘Wij vinden het echt een heel fijn systeem, heel efficiënt. Elke medewerker kan zelfstandig met een eigen inlocode hun kassa lade opnemen en afstorten, ook vakantiekrachten. Dit scheelt echt uren werk. Daarnaast is het ook fijn dat we alles per persoon kunnen terugzien, bijvoorbeeld als er een groot kasverschil is. Dat inzicht en de efficiëntie geeft ons veel rust!”

Cikam heeft al ruim 75 jaar ervaring in het efficiënter verwerken van contant geld. Door een combinatie van hardware en software zorgt Cikam ervoor dat een ondernemer altijd en overal inzicht heeft in alle transacties en de actuele inhoud van het systeem.