Duurzame camping verduurzaamt dankzij Schell

Sinds Rob en Sophie de camping De Betuwe Hoeve in Ommeren zo’n 5 jaar gelden hebben overgenomen, hebben ze er veel aan gedaan om de camping te verduurzamen. Dankzij modernisering en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen met oplossingen van Schell hebben ze hun groene camping nog groener weten te maken.

Camping De Betuwe Hoeve ligt in de parel van de Betuwe in het groen naast het Ommerense bos. Het oude parkbos dat op het Landgoed Den Eng ligt, nodigt uit voor rustige wandelingen. “We zijn een groene camping en dat niet alleen omdat we onze klanten de kans geven om in het groen te ontspannen”, aldus Rob, de eigenaar van de camping. “We zijn op veel vlakken bezig onze camping zo duurzaam mogelijk te maken. Zo wekken we onze eigen groene stroom op met zonnepanelen, werken onze lantarenpaaltjes met solarlampjes en hebben we recent onze oprit met een lavasteen- en bomenzandlaag en panelen van gerecycled huishoudplastic verduurzaamd.” Er is ook een energiezuinige warmwatervoorziening die in de toekomst zelf nog met een zonneboiler zal worden uitgebreid.

Uitgebreide verduurzaming

Twee jaar geleden werd onder andere door feedback van klanten duidelijk dat het oude toilethuisje gedateerd en te klein was voor de camping met 25 ruime standplaatsen en 1 camperplaats. Vernieuwing en uitbreiding was aan de orde. De installateur van de camping heeft in 2018 Schell op een beurs ontdekt omdat hij op zoek was naar een systeem voor legionellapreventie en om de werkdruk van onderhoud van de sanitaire voorzieningen te verkleinen. Hier kwam hij in aanraking met het nieuwe watermanagementsysteem SWS van Schell.

De verduurzaming en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen duurde drie maanden en werd in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. Naast vakkundig advies van Schell adviseur Xander Bianchi hebben ook andere partijen ijverig geholpen om de camping De Betuwe Hoeve groener te maken. Het bedrijf Stenderbouw uit Culemborg heeft de bouw uitgevoerd en Verkade Installatie Techniek uit De Meern heeft de installatie ingebouwd. De bekabeling werd aangelegd door Elektrotechniek A.H.C. Van Ommeren. Rob legt uit: “Ik was heel blij met de service van Schell, erg proactief en de samenwerking van de drie partijen verliep soepel.”

Technologie voor veilig en duurzaam watergebruik

Schell heeft de badkamers van de camping met drie Xeris E wastafelkranen en drie Linus CVD douches uitgerust. Het keukengedeelte waar gasten hun vaat kunnen wassen, werden met twee elektronische Grandis-keukenkranen vernieuwd. Bijzonder aan de Grandis E is dat hij zowel met een infrarood-sensor contactloos bediend kan worden maar ook met een ééngreepsbediening voor als een continue waterstroom nodig is. De sensor reageert bij een afstand van ongeveer 3 centimeter op handbewegingen. Op deze manier wordt voorkomen dat de waterstraal per ongeluk aangaat als de gebruiker in de gootsteen aan het werk is.

Alle ingebouwde armaturen worden centraal via de Schell SWS Server beheerd en aangestuurd. Schell’s watermanagementsysteem SWS stelt Rob in staat om niet alleen alle spoelingen en temperatuurmetingen te loggen maar ook om het waterverbruik te monitoren. “Met de kranen en het SWS-systeem van Schell kunnen we nu ook erg veel water besparen”, zegt Robin blij.

Meer tijd voor de belangrijke dingen

“Door de seizoensgebonden exploitatie van de camping hebben we in eerste instantie met Immo-lab samengewerkt om een legionellabeheersplan op te stellen. We merkten dat het handmatige waarborgen van de waterkwaliteit door de installatie te spoelen veel tijd en water vergde. Het viel ons ook op dat we geen mogelijkheid hadden de temperaturen in de leidingen bij te houden waardoor wij vaker moesten spoelen. Met de producten van Schell, die voorzien zijn van een thermostaat en de logboekfunctie van het SWS-systeem, kunnen wij nu ook de temperaturen bijhouden. De automatische spoelingen voorkomen dat we te veel water verspillen. Zo zijn we verzekerd van een veilige en duurzame waarborging van de waterkwaliteit. Dat geeft ons meer tijd om extra aandacht aan onze camping gasten te besteden.” En dat doen Rob en Sophie met heel veel liefde voor detail. Zo organiseren ze Pizza-avonden en knutselmiddagen voor de gasten; staan ze met een leuk team altijd klaar om gasten de beste tips voor uitjes in de omgeving te geven of een handje te helpen en biedt eigenares Sophie zelf exclusief een service aan voor pedicures.

Dankzij modernisering en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen met oplossingen van Schell is de groene camping De Betuwe Hoeve nog groener geworden.

De badkamerruimtes en de keuken zijn uitgerust met elektronische armaturen van SCHELL die dankzij het SCHELL watermanagementsysteem SWS centraal beheerd kunnen worden en zo helpen het waterverbruik te verminderen en de hygiëne van het drinkwater te waarborgen.