Nieuw Roompot park in Hechtel-Eksel wordt het meest duurzame park van België

Het nieuwe vakantiepark dat Roompot dit jaar in het Vlaamse Hechtel-Eksel zal openen, wordt het meest duurzame vakantiepark van België. Voor het eerst in Vlaanderen bouwt men een vakantiepark in CLT-houtconstructie dat ruim 5,2 miljoen kg CO2 uit de lucht onttrekt en opslaat, en hiermee alle transport van het park neutraliseert. De keuze voor duurzame en circulaire materialen en de recuperatie van water vervolledigen het geheel.

In juli 2020 kondigden het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel en Europa’s tweede grootste aanbieder van vakantiewoning aan dat deze laatste dit jaar een nieuw park in het Limburgse groen zou openen. De ambities en plannen zijn er groot. Samen met Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en Toerisme Vlaanderen maakt Roompot bekend dat het park in aanbouw het meest duurzame vakantiepark van het land zal worden, zonder dat gasten hiervoor aan comfort zullen inboeten.

Transport voor de komende 25 jaar geneutraliseerd

De 121 woningen voor 4, 6 en 16 personen die Roompot er zal verhuren, bouwt men met duurzaam hout. Zo heeft het 2.576 m3 hout, dat duurzaam in Europese PEFC-gecertificeerde bossen is gerooid, al in totaal 5,2 miljoen kg CO2 voorgoed uit de lucht onttrokken. Dat immense gewicht aan CO2 komt overeen met de CO2-uitstoot van alle vrachtwagens die nodig zullen zijn voor de bouw van het park en de afstand die de toekomstige gasten naar en van het park per dieselauto zouden afleggen in de komende 25 jaar. In die berekening houdt Roompot geen rekening met het gebruik van elektrische en andere duurzamer transport waarvoor gasten de komende 25 jaren ongetwijfeld voor zullen kiezen.

Ondertussen groeien ook 1.750 nieuwe bomen op de plaats waar die voor het park zijn gerooid en zullen zij de komende 15 jaar opnieuw evenveel CO2 uit de lucht onttrekken en zuurstof produceren.

De vakantiewoningen zijn bovendien de eerste houten vakantiewoningen van het land die niet volgens een – ondertussen traditioneel – houtskelet zijn gebouwd. Projectontwikkelaar Lifetree Group en Aalters bureau Aché Ligno Architecten kozen namelijk voor een structuur van duurzame massieve panelen kruislaaghout of CLT (cross laminated timber). Bij deze innovatieve en duurzame bouwmethode bestaan de wanden uit meerdere lagen hout die kruislings verlijmd zijn. Deze innovatieve structuur biedt vrijheid in de vorm van de woningen en laat ook toe dat men binnen meerdere decennia de woningen bijna integraal zal kunnen demonteren en hergebruiken op een andere plek.

10% meer leefruimte en uitstekende isolatie

CLT-hout heeft de voorbije jaren een serieuze opmars gemaakt in Duitsland en Oostenrijk. Het is stilaan ook de rest van Europa aan het veroveren. De vele voordelen van CLT liggen hiermee aan de basis. In tegenstelling tot houtskeletbouw is men met deze ecologische constructie veel vrijer qua bouwconcept, stijl & architectuur. Daarnaast biedt CLT een erg duurzame CO2-balans en het is perfect te combineren met andere bouwmaterialen. Extra troeven voor Roompot zijn dat CLT erg brandveilig is, tot 10% meer leefruimte op dezelfde oppervlakte biedt dan bij een traditionele bouw en dat het goede isolerende eigenschappen heeft, waardoor gasten van een comfortabel en gezond binnenklimaat kunnen genieten, terwijl men minder moet verwarmen in de winter of afkoelen in de zomer.

Groendaken met wadi’s

Naast de ecologische houten structuur zullen de vakantiewoningen van het Roompot park ook van duurzame extensieve groendaken zijn voorzien. Die daken zijn duurzaam in hun opbouw en hebben een extra isolerende functie, wat opnieuw goed is voor het milieu. Bovendien bufferen zij samen 70.000 liter regenwater dat anders verloren zou gaan.

Daarnaast legt men ook wadi’s aan, waarmee het overtollige en propere regenwater door de bodem kan sijpelen en grondwaterreserves kan aanvullen. De Vlaamse Millieumaatschappij promoot het aanleggen van wadi’s op haar website omdat het regenwater dat gerecupereerd wordt nooit het terrein verlaat en zo 100% dienst doet voor het natuurlijke en inheemse groen van het park.

Verwarming en koeling via warmtepompen met groene elektriciteit

Voor de verwarming en de koeling van de woningen kiest de aanbieder van vakantiewoningen bewust voor systemen die niet werken op fossiele brandstoffen, zoals gas of stookolie. Duurzame warmtepompen zullen het hele jaar door voor de juiste temperatuur zorgen en bij voorkeur aangedreven worden door groene elektriciteit.

Het nieuwe centrumgebouw van het park, dat o.a. de receptie zal herbergen, zal nul op de meter zijn, dankzij de zonnepanelen die een totale capaciteit van 50 kilowatt piek hebben.

Extra ecologische isolatie onder de vloerplaat

Bij de ontwikkeling van het park hielden de architecten van Aché Ligno ook rekening met duurzame elementen die gasten wellicht nooit zullen zien. De woningen krijgen namelijk geen traditionele funderingen, maar wel een ecologische grondlaag en stabilisator uit ecologisch glasgranulaat. Glasgranulaat is voor 100% gemaakt van gerecycleerd glas en kan onbeperkt hergebruikt worden. Glasschuimgranulaten blijven bovendien onder alle omstandigheden stabiel en passief, en zijn op geen enkele manier belastend voor het milieu en/of de gezondheid. Deze fundering is bovendien vochtwerend, temperatuurongevoelig en thermisch isolerend.

Groene wegen

De duurzame initiatieven beperken zich niet tot de vakantiewoningen van het park. Ook de meeste wegen van het park zullen met natuurlijk dolomiet of grasdallen worden aangelegd. Alleen de hoofdweg waarop regelmatig auto’s – of een vrachtwagen voor de bevoorrading – zullen rijden, moet gebetonneerd zijn. Op die manier bestaat slechts 8,5% van het hele park uit verharding die geen water doorlaat.

Streekeigen beplanting

Het mag geen verrassing zijn dat men voor ecologische en inheemse beplanting koos. Samen met de gemeente, Bosland en de landschapsarchitect gaven zij het natuurpark vorm met streekeigen hagen, heesters, struiken, bomen en perken die aangeplant zullen worden.

Herwaardering van de gronden

Roompot benadrukt dat de bouw van het duurzame park bovendien een herwaardering van de bestaande grond en geen nieuwe ontginning inhoudt. Op de locatie waar het Roompot Natuurpark Eksel komt, bevond zich een oude, verkommerde camping.

Sociale inclusie

Zelfs op een project van dergelijke omvang slaagt de aannemer EcoStruct erin om samen met het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth uit Peer mensen met een verstandelijke achterstand tewerk te stellen. Deze sociale inclusie draagt sterk bij tot een lokale verankering van het park en een hogere eigenwaarde voor de cliënten van het begeleidingscentrum.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme zei over de bekendmaking van het meest duurzame park van het land: “Ik ben erg blij dat Roompot in deze uitdagende tijden voor Vlaanderen kiest om hier het meest duurzame park van het land te openen. De investering in een duurzaam park dat alle verplaatsingen van haar gasten neutraliseert, is in de sector uniek en zal een troef zijn voor Vlaanderen, Limburg en het vakantiepark zelf. Daarbij komt ook nog de unieke ligging in het prachtige Bosland die zonder twijfel heel wat Vlamingen maar ook buitenlanders zal overtuigen voor een overnachting in dit park, zeker eens het coronavirus onder controle is.”

“Bij Toerisme Vlaanderen willen we met Reizen naar Morgen werken aan een kwalitatieve, inclusieve en duurzame bestemming,” zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Daarbij komt het er onder meer op aan om niet langer blind te zijn voor de negatieve gevolgen van toerisme op mens en milieu, wat in het verleden maar al te vaak het geval was. Bij Roompot kiezen ze bijvoorbeeld bewust voor een houtconstructie die alle uitgestoten CO2 eigen aan de constructie en de uitbating van het park compenseert. Er is ook gedacht aan de lokale verankering van het park door bij de bouw samen te werken met een plaatselijk begeleidingscentrum voor mensen met een verstandelijke achterstand. En ook het feit dat Roompot bewust kiest voor streekeigen beplanting zorgt er voor dat de ziel van deze plek maximaal gevrijwaard wordt. Allemaal dingen die we graag zien. We hopen dan ook dat Roompot zich actief gaat inzetten voor de thematische verhaallijnen die onze minister en Toerisme Vlaanderen naar voor schuiven om onze bestemming te promoten in binnen- en buitenland.”

Piet Kerckhof van Aché Ligno Architecten bevestigt: “We zijn bijzonder trots dat we dit unieke project als pioniers hebben mogen uittekenen en de realisatie ervan kunnen opvolgen. Het nieuwe Roompot vakantiepark belichaamt zowat alles wat vandaag mogelijk is op het vlak van duurzaamheid in die sector en zal ongetwijfeld heel wat mensen inspireren ook in CLT te bouwen in plaats van voor traditionele en belastende materiaal te kiezen.”

Baptiste van Outryve van Roompot bevestigt: ”Wij kijken er ontzettend naar uit om onze eerste gasten op dit park te kunnen verwelkomen. Om een natuurpark met zoveel troeven in het groene en kleurrijke Limburg te kunnen openen geeft een fantastisch gevoel.”

Roompot plant het meest duurzame vakantiepark van België voor deze zomer te openen.