Landal GreenParks winnaar Foodservice Award 2021 in categorie Leisure

Den Haag, 2 februari 2021 – Landal GreenParks heeft gisteren op de virtuele horecavakbeurs Horecava de Foodservice Award in de categorie Leisure gewonnen. De vakantieaanbieder werd door consumenten als eerste verkozen boven de andere vier genomineerden in deze categorie, De Efteling, La Place, Roompot Vakanties en Pathé Theaters. In totaal maakten 26 foodservice bedrijven in diverse categorieën kans op een (categorie)prijs, waarvoor bijna 17.000 consumentenbeoordelingen zijn verzameld. De uitslag werd bekend gemaakt door chefkok Pierre Wind.

Bij de beoordeling van hun favoriete foodservicebedrijf gaven consumenten onder andere een oordeel over de prijs, het assortiment en de service. Deze derde editie van de onderscheiding zijn ook aspecten toegevoegd die zich specifiek op de situatie rondom covid-19 richten, zoals veiligheid, hygiëne en service. Van alle aspecten vindt de consument het aspect prijs-kwaliteit het belangrijkst, gevolgd door assortiment, gemak en gastvrijheid. Met een cijfer 7,15 werd Landal GreenParks winnaar in de categorie Leisure. Andere categorieën zijn: bezorgen, café’s/restaurants, fastservice, hotels, koffie & lunchrooms, marktkramen, pompshops, snackbars, speciaalzaken en to go.

“We zijn enorm verheugd en trots op deze consumentenerkenning. “De Foodservice Award 2021 is een mooie erkenning van onze gasten en een flinke opsteker voor onze restaurants waarin we de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd. En voor al onze collega’s op onze vakantieparken, die steeds weer nieuwe creatieve mogelijkheden zoeken en kijken wat er onder de huidige maatregelen nog wél mogelijk is,” aldus Hans Oosterdijk, Director Portfolio & Concept Design bij Landal GreenParks.

“We hebben in deze moeilijke periode fors ingezet om onze gasten op de vakantieparken een lekker en verrassend eet- en drinkaanbod te kunnen blijven bieden. We hebben de omslag gemaakt naar een assortiment foodboxen en versbereide maaltijden, die gasten kunnen bestellen voor in de bungalow via de nieuwe webshops. Daarvoor zijn o.a. 75 nieuwe webshops gebouwd, zodat gasten met behulp van de gratis Landal-app online hun bestellingen kunnen doorgeven. Het online bestellen van verse broodjes en snackbar-bestellingen om wachtrijen in de winkel en de snackbar te voorkomen, kon bij ons al langer. Daarnaast hebben we ons aanbod uitgebreid met bak- en kookworkshops voor in de vakantiewoning waarmee gezinnen aan de slag konden met het zelf maken van ijsjes of chocolade lollies. Lekker eten gecombineerd met een leuke activiteit om samen met het gezin van te genieten.”

‘Natuurlijk samen eten en drinken’

Landal GreenParks heeft de afgelopen jaren bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe concepten, gebaseerd op het bereiden van verse en gezonde, duurzame ingrediënten uit de regio en sámen eten. Oosterdijk: “Onder het motto ‘Natuurlijk samen eten en drinken’ proeft de gast als het ware de natuur op zijn bord, en ervaart deze ook in de ruimte waarin hij met zijn gezin vertoeft. We hebben deze formule, met regionale aanpassingen, stapsgewijs uitgerold over de vakantieparken die Landal in eigen beheer heeft in Nederland, Duitsland en Denemarken. In onze visie is het restaurant dé centrale (ontmoetings)plek op het park. Hier moet de hele dag iets te doen zijn, met de nadruk op sámen eten en drinken. Nu de horecavoorzieningen momenteel niet toegankelijk zijn voor gasten op de parken is ingezet op nieuwe creatieve mogelijkheden.”

Over Landal GreenParks

Landal GreenParks is de grootste Nederlandse exclusieve verhuurorganisatie van vakantieparken in Nederland en een toonaangevende internationale aanbieder op het gebied van management, beheer en verhuur van vakantieparken. Onder Landal GreenParks vallen ook de merken: Hof van Saksen, Landal Ski Life, Landal Camping, Landal Business Line en Landal Makelaardij.

Het in 2020 ingezette Europese expansieprogramma wordt in 2021 verder voortgezet en zal het huidige aantal van ruim 100 bestemmingen in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije verder doen toenemen.

Op dit moment biedt Landal GreenParks in totaal ruim 14.504 vakantieaccommodaties en 1.300 campingplaatsen. Jaarlijks kiezen meer dan 2,2 miljoen gasten voor Landal GreenParks en brengen er 11,4 miljoen overnachtingen door. Op de parken en de diverse kantoorlocaties werken ca. 3.000 medewerkers.

Landal GreenParks heeft een ambitieus duurzaamheidsprogramma en komt elk jaar dichter bij haar doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Landal wil onvergetelijke vakanties waarmaken, met een positieve impact op natuur, regio, mens en klimaat. Alle parken van Landal zijn gecertificeerd met een Green Key, hét keurmerk voor duurzaamheid in de vrijetijdsbranche. In 2020 werd Landal voor het derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot het meest duurzame merk door de Sustainable Brand Index binnen de categorie Travel & Leisure en met een top 10 notering in het ‘overall’ klassement.

Landal GreenParks maakt deel uit van Awaze, de grootste aanbieder van vakantieparken en accommodaties in Europa, met o.a. de volgende zelfstandige merken: cottages.com, Hoseasons, Landal GreenParks, James Villa Holidays en Novasol.

Lees meer op landal.nl