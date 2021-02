Franck Gervais benoemd tot nieuwe CEO van Pierre & Vacances-Center Parcs Groep

De Raad van Bestuur van Pierre & Vacances-Center Parcs Group heeft Franck Gervais (44) benoemd als CEO. Franck Gervais treedt in de voetsporen van Yann Caillère. Patricia Damerval zal hem als Executive CEO terzijde staan. De benoeming van Gervais is met ingang van januari 2021 van kracht.

Frank Gervais studeerde af aan de prestigieuze Franse École Polytechnique en aan de ENPC. Hij stuurde op succesvolle wijze de transformatie aan van de Europese divisie van de Accor Group. In het verleden gaf hij als CEO leiding aan de Franse spoorweggroep SNCF, van Thalys en van Voyages-SNCF.com. In zijn nieuwe verantwoordelijkheid als CEO van de Pierre & Vacances-Center Parcs Groep combineert hij zijn jarenlange ervaring op het gebied van digitale marketing, strategische visie met het vermogen om leiding te geven aan grote organisaties.

“Ik ben vereerd dat ik tot CEO van de Pierre & Vacances-Center Parcs Groep ben benoemd. De Groep heeft sinds 1967 voortdurend ingezet op innovatie en speekt hiermee een voortrekkersrol in de internationale toeristische sector: van het Avoriaz ski-station tot Village Nature in Parijs. Ik zal voortbouwen op de strategie waarvoor Yann Caillière de basis heeft gelegd, met de ambitie om bedrijfsmodel van de Groep, de merkpositionering en bedrijfsprestaties te versterken. Onze merken moeten relevant blijven voor vakantiegangers die op zoek zijn naar een bijzondere beleving tijdens hun vakantie. De vastgoed- en toerismeteams in onze organisatie, vooral buiten Frankrijk, zullen leiding geven aan nieuwe projecten en een waardevolle bijdrage leveren aan de performance van de Groep”.

Brémond: “We zijn erg blij met het aantreden van Franck Gervais als de nieuwe CEO van de Groep. Zijn lange staat van dienst in de toeristische sector stelt ons in staat veranderingen door te voeren die nodig zijn na om na de pandemie goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”

Yann Caillère werd in september 2019 benoemd tot CEO met als opdracht de transformatie van de Groep, als onderdeel van het strategische programma Change Up, in een stroomversnelling te brengen. Ondanks de ingrijpende impact van de coronacrisis heeft hij deze strategie zonder vertragingen tot een goed einde gebracht. De kracht van de nieuwe strategie heeft zich bewezen door de groei van de Groep gedurende periodes dat geen sprake was van een lockdown. Ook tekende Caillère voor een nieuwe organisatiestructuur.

“We hebben veel waardering voor de verfrissende wijze waarop Yann Caillère onze missie in deze uitzonderlijke periode heeft volbracht. Deze transformatie heeft hij met veel verve en op uiterst efficiënte wijze gerealiseerd. We hebben het volste vertrouwen dat hij met het Change Up-programma een stevig fundament heeft gelegd voor de herpositionering van de Groep”, vertelt Gérard Brémond, oprichter en voorzitter van Raad van Bestuur van Pierre & Vacances-Center Parcs Groep.

Caillère heeft besloten zijn consultancy-activiteiten te hervatten. “Ik wil Gérard Brémond en alle leden van de Raad van Bestuur bedanken voor hun vertrouwen en steun. Onze strategie heeft tot goede resultaten geleid dankzij de grote professionaliteit en betrokkenheid van alle teams die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Dit stelt de Groep in staat om invulling te geven haar ambities voor de toekomst.”

Pierre & Vacances-Center Parcs Group

Pierre & Vacances-Center Parcs is Europees leider op het gebied van vakanties. Met zijn aanvullende toeristische merken – Pierre & Vacances, Center Parcs, Sunparks, Villages Nature Paris, Aparthotels Adagio en Maeva.com – exploiteert de Groep nu meer dan 45.800 appartementen en huizen op meer dan 282 locaties in Europa. In 2019/2020 heeft de Groep een omzet gemaakt van 1.298 miljoen euro.

Over Center Parcs Europe

Center Parcs Europe – Europa’s grootste aanbieder van vakanties – is onderdeel van Pierre et Vacances Center Parcs Group. Al ruim 50 jaar is Center Parcs expert op het gebied van vakanties in de natuur, gedurende het hele jaar. Als grondlegger van de korte vakantie dichtbij huis heeft Center Parcs een nieuwe standaard gezet in de recreatiesector, maar wil haar gasten ook in de toekomst blijven verrassen. Dat doet zij door te blijven innoveren en ook in de komende jaren een nieuwe standaard te zetten: in beleving, verblijf en echt even samenzijn. Center Parcs kenmerkt en onderscheidt zich door talloze activiteiten voor ieder familielid, middenin de natuur. www.centerparcs.nl

