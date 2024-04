De kracht van animatieteams in het digitale tijdperk: Een frisse blik!

In de aanloop naar het vakantieseizoen, waarin veel gezinnen weer uitkijken naar de perfecte vakantiebestemming, speelt de promotie van animatieteams een cruciale rol in de keuze voor een camping of vakantiepark.

Ik merk het inmiddels bij mij thuis ook als we over de vakantieplannen praten. “Wat is er te doen op die camping?”, hoor ik mijn oudste dochter zeggen. “Kan ik meelezen wat het animatieprogramma is?” En dit gebeurt niet alleen bij mij thuis. Een goed animatieteam en programma kan de vakantie-ervaring van kinderen en hun ouders immens verrijken. Daarom in deze column enkele vernieuwde tips voor de promotie van je animatieteam, waarbij de focus ligt op de integratie van moderne softwareoplossingen zoals Recreatheek en het gebruik van hedendaagse social media platforms zoals TikTok.

Hou je website actueel met recreatheek

Een website dient als het digitale visitekaartje van je vakantiepark. Zorg ervoor dat het animatieteam en het programma een prominente plek krijgt met een aparte pagina die illustreert wat het team allemaal organiseert. Gebruik Recreatheek, een innovatieve software oplossing, om een dynamisch en interactief programma te tonen dat gemakkelijk bijgewerkt kan worden. Dit geeft potentiële gasten een duidelijk beeld van de activiteiten en de periodes waarin het animatieteam aanwezig is. Zo vertel je dus niet alleen dát er een animatieprogramma is, maar staat er daadwerkelijk en altijd actueel wát het programma precies is.

Breng animatie tot leven in offline communicatie

Offline promotiematerialen blijven van waarde. Voeg foto’s en informatie over het animatieteam toe aan brochures en visitekaartjes. Zorg dus voor een goede fotoshoot tijdens het seizoen. Uiteraard op een zonnige dag, met goede kleurrijke beelden. Bestel bijvoorbeeld een color-run en zet gasten en entertainers er goed op. Wel even opletten dat de foto’s en gezichten van kinderen goed zijn geregeld qua rechten. Creativiteit in offline communicatie kan trouwens ook verder reiken, door bijvoorbeeld het animatieteam in te zetten tijdens beurzen of evenementen. Als je van plan bent om bijvoorbeeld op de vakantiebeurs of op de KCJ een stand af te nemen, dan zijn juist de animatiemedewerkers een goed visitekaartje, wat een directe interactie met het publiek mogelijk maakt en een blijvende indruk achterlaat op de beurs!

Hedendaagse Social Media: TikTok, Snapchat en meer

De kracht van social media in het bereiken en betrekken van je doelgroep kan niet worden onderschat. Platforms zoals TikTok, Instagram, Snapchat, Whatsapp en Facebook bieden unieke mogelijkheden om het animatieteam in de schijnwerpers te zetten. Nu denkt u misschien: daar ben ik toch zelf te oud voor? Of dat doet mijn marketingafdeling toch? Ja en nee.

1. U bent nooit te oud 🙂

2. juist een animatiemedewerker (jong en totaal verweven met social media) is de perfecte content creator!

Creëer boeiende content zoals korte filmpjes van activiteiten, behind-the-scenes clips, en stories met gasten. Deze platforms bieden uiteraard ook geavanceerde targetingopties voor advertenties om specifieke doelgroepen te bereiken. Bij TOP Animation zetten we dit ook erg gericht in en hebben we een superster in ons team die onze social media goed laat shinen! Laatst op TikTok hadden we een viral met meer dan 600K views, meer dan 400 reacties en na het weekend zo’n 160 nieuwe sollicitaties! Social media werkt!

Noem het animatieteam en -programma in je digitale nieuwsbrief

Een digitale nieuwsbrief biedt de kans om dieper in te gaan op wat je animatieteam te bieden heeft. Laat het team zichzelf voorstellen en deel succesverhalen of reacties van gasten. Bovendien is je nieuwsbrief belangrijker dan ooit en zijn dit eigen datapunten. Een goed systeem dat ik zeker kan aanbevelen om mee te werken en dat ook goed koppelt met verschillende PMS systemen is Wander Connect. Met Wander Connect koppel je eenvoudig jouw reserveringssysteem aan een professioneel e-mail marketing systeem. Gebruik de data van jouw gasten of bezoekers om goede geautomatiseerde campagnes te creëren die ook nog eens meer gepersonaliseerd zijn.

E-mail marketing automation is een geweldige manier om je doelgroep automatisch én op het juiste moment te bereiken met gepersonaliseerde e-mails. Tools zoals Recreatheek kunnen uiteraard ook gekoppeld worden zodat in de nieuwsbrief het programma altijd actueel wordt getoond.

De gast van de toekomst Kortom: alleen een animatieprogramma hebben is niet voldoende. Je moet in de online customer journey zorgen dat mensen het programma kunnen inzien en alvast activiteiten kunnen reserveren. Daarnaast is het goed om je animatieteam zichtbaar te maken. Deel de foto’s en de namen. Immers: kinderen zijn vaak erg gehecht aan de entertainers en een goede entertainer kan een levenslange indruk achterlaten. Zit dus goed in op de gasten van de toekomst.