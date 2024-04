Denk aan de camper!

Kort geleden vroegen we studenten van de opleiding management toerisme wederom een camperlocatie voor de stad Breda te ontwikkelen. Voor veel studenten de eerste kennismaking met deze vorm van kamperen. Telkens verbaas ik me weer over de potentie van deze doelgroep. Het aantal campers verdubbelde zich in de laatste 10 jaar en blijft groeien. Ook in de coronatijd kwamen er veel meer jongeren (tussen 20 en 30) die de camper gingen gebruiken. Sommigen kochten occasions, anderen verbouwden zelf een bestelauto om naar een camper. De term ‘camperlife’ is daarom ook hip en trendy. Voor sommige is het zelfs de leidende lifestyle. Ze wonen en werken in een camper.

Van de Nederlandse camperaars zegt 61% weleens een camping of camperplaats te boeken, blijkt uit internationaal onderzoek dat Campercontact in 2024 uitvoerde. In 2019 zag Campercontact dat dit gold voor slechts 41% van de Nederlandse camperaars. Door toenemende drukte op camperlocaties komt het steeds vaker voor dat een overnachtingsplek bij aankomst vol blijkt te zijn. Vooraf boeken neemt deze irritatie weg. Deze toename in het aantal camperaars dat hun plekken vooraf boekt, weerspiegelt een veranderende reiscultuur. En deze ontwikkeling is een kans voor campings.

Natuurlijk zijn de eisen van een camperaar ook weer afhankelijk van de lifestyle. De basiseisen voor een plek lijken redelijk generiek. Het verschil kan worden gemaakt door de oppervlakte en de voorziening die aangeboden worden. De Nederlandse Kampeerauto Club liet onze studenten kennismaken met de verschillende behoeften van de doelgroep. Kortom als u ook kansen ziet in de camper, neem dan gerust contact met hen op. Inmiddels beschikt de gemeente Breda over veel nieuwe ideeën en concepten, nu nog een ondernemer die het lef heeft om de locatie te ontwikkelen.